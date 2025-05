Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG): Wer betroffen ist und was wichtig ist / Ein Webinar der news aktuell Academy

news aktuell Academy

Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG): Wer betroffen ist und was wichtig ist

Ende Juni 2025 tritt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz in Kraft. Damit ist die Bereitstellung barrierefreier Online-Angebote für Unternehmen einer bestimmten Größenordnung nicht mehr nur eine freundliche Geste, sondern eine Notwendigkeit. Was bedeutet Barrierefreiheit für Website-Betreiber und Content-Ersteller? Welche Websites werden gesetzlich dazu verpflichtet? Melanie Stuchlik von der dpa-infocom und Thilo Hopert von dpa-Custom Content erklären, mit welchen Maßnahmen Sie Ihre Inhalte für alle Nutzerinnen und Nutzer zugänglich machen und gleichzeitig die Sichtbarkeit Ihrer Website steigern.

Termin: Mittwoch, 18. Juni 2025, 14:30 - 16:00 Uhr

Was bedeutet das kommende Barrierefreiheitsstärkungsgesetz für Sie als Website-Betreiber oder Content-Ersteller? Was bedeuten "Usability" und "Accessibility"? Wie sehen die Anforderungen aus? Welche Online-Angebote sind gesetzlich zur konkreten Umsetzung verpflichtet? Wie funktioniert Leichte bzw. Einfache Sprache? Und wie zahlt all dies auf die Nutzbarkeit Ihrer Website ein?

Bei Barrierefreiheit geht es im Kern darum, allen Menschen einen einfachen und einschränkungsfrei nutzbaren Zugang zu wichtigen Websites zu ermöglichen - insbesondere auch Menschen mit physischen oder kognitiven Einschränkungen. In diesem Webinar erfahren Sie, wie Sie Ihre Website Schritt für Schritt barrierefrei gestalten. Zunächst vermitteln wir Ihnen alle wichtigen Infos zum BFSG und gehen dann im Weiteren auf technische und sprachliche Details ein. So erhalten Sie den vollen Überblick: vom neuen Gesetz bis hin zu Maßnahmen und Tipps für die konkrete Umsetzung.

Programm

Was ist das BFSG: Was Sie als Website-Betreiber rund um das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz" wissen müssen

Wer ist betroffen: Was Barrierefreiheit im Internet für die Kommunikation von Unternehmen bedeutet

Technische Ebene: Was bedeutet digitale Barrierefreiheit und welche Anforderungen gibt es?

Redaktionelle Ebene: Was ist einfache und leichte Sprache und wie helfen diese bei der Nutzbarkeit Ihrer Website?

Das Webinar richtet sich an Profis aus PR, Unternehmenskommunikation und Marketing. Außerdem an Unternehmer und Website-Betreiber, Webentwickler-/designer, Content-Ersteller und Webredakteure, für Online-Texter und SEO-Spezialisten.

Unsere Expertin Melanie Stuchlik arbeitet seit 2000 bei dpa-infocom. Sie ist Webentwicklerin und spezialisiert auf Frontendtechnologien wie HTML, CSS und JavaScript. Sie arbeitet mit dem Framework React und entwickelt Code für interaktive und responsive Visualisierungen von dynamischen Datengrafiken. Sie achtet dabei auf die Umsetzung des entsprechenden UI/UX-Designs für Light und Dark Mode sowie Barrierefreiheit.

Unser Experte Thilo Hopert ist seit 2021 Redakteur bei dpa-Custom Content. Er hat das journalistische Handwerk durch ein Volontariat bei einer großen Regionalzeitung von der Pike auf gelernt und durch einen Masterabschluss in Journalistik und Kommunikationswissenschaften an der Universität Hamburg verfeinert. Thilo Hopert arbeitete anschließend mehrere Jahre bei dem offiziellen Stadtportal der Hansestadt Hamburg. Dort entdeckte er seine Leidenschaft für Suchmaschinenoptimierung (SEO) sowie UX und Nutzerführung und bildete sich bei Custom Content auch in leichter und einfacher Sprache fort.

Key Facts

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt. Mindestgruppengrösse: 10 Teilnehmende

Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

Die Durchführung erfolgt auf zoom.

