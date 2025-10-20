Fürstentum Liechtenstein

Prämienverbilligung: Letzte Tage zur Einreichung der Anträge

Vaduz (ots)

Bisher haben rund 6'500 Personen im laufenden Jahr eine Prämienverbilligung beantragt. Das sind rund 7% mehr im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr. Noch rund eine Woche bis 31. Oktober können Anträge beim Amt für Soziale Dienste eingereicht werden. Verspätet eingereichte Anträge können nicht mehr berücksichtigt werden.

Das Amt für Soziale Dienste unterstützt Personen bei Bedarf mit wirtschaftlicher und persönlicher Hilfe und ist zuständig für die Prämienverbilligung sowie die Ausrichtung von Mietbeiträgen für Familien. Während Anträge auf Ausrichtung von Mietbeiträgen jederzeit eingereicht werden können, endet die Frist für das Einreichen von Anträgen auf Prämienverbilligung in der Krankenversicherung am 31. Oktober. Der Antrag auf Prämienverbilligung ist jeweils pro Person jährlich zu stellen.

Anträge können online gestellt werden

Das Online-Formular für Anträge auf Prämienverbilligung ist auf der Website www.llv.li unter dem Suchbegriff "Prämienverbilligung in der Krankenversicherung" zu finden. Das Amt für Soziale Dienste rät, das Formular zeitnah auszufüllen und bis zum 31. Oktober 2025 einzureichen.

Hilfe bei der Antragsstellung

Die für die Prämienverbilligung zuständigen Mitarbeiterinnen im Amt für Soziale Dienste unterstützen Versicherte, die beim Ausfüllen des Online-Formulars Hilfe benötigen. Sie beraten und unterstützen sowohl telefonisch wie auch bei persönlichen Terminen in den Räumen des Amtes für Soziale Dienste im Postgebäude in Schaan. Anfragen und Anliegen nimmt das Amt für Soziale Dienste telefonisch (+423 236 72 62) oder per E-Mail (praemienverbilligung@llv.li) entgegen.