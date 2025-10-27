Digital Heaven GmbH

Shisha-Trend bricht ein

Shisha Heaven vollzieht Strategiewechsel

Illnau / Zürich (ots)

Der Shisha-Boom in der Schweiz scheint Geschichte. Was ab 2015 Shisha-Bars und -Shops spriessen liess und während der Corona-Zeit im Onlinehandel seinen Höhepunkt erlebte, hat sich inzwischen mehrheitlich in Rauch aufgelöst. Die neue Generation von E-Zigaretten und E-Shishas bietet ein vergleichbares Raucherlebnis, ist aber deutlich einfacher im Handling - und verdrängt die traditionelle Wasserpfeife in Windeseile.

Die Folgen sind spürbar: Zahlreiche Schweizer Shisha Geschäfte haben 2024 ihre Pforten geschlossen oder ihr Angebot umgestellt, denn die Verkaufszahlen sind stark rückläufig. Auch bekannte Hersteller geraten unter Druck - im April 2025 musste der deutsche Premium Shisha-Produzent AEON Insolvenz anmelden.

Convenience ersetzt orientalische Wasserpfeife

Der Trend weg von der klassischen Shisha zu elektronischen E-Zigaretten ist sinnbildlich für den Wertewandel der Gesellschaft. Convenience Produkte werden von der Masse bevorzugt, während das geschichtsträchtige Original nur noch von eingefleischten Liebhabern am Leben erhalten wird.

Auch Shisha Heaven sagt Adieu zur Shisha

Nun zieht auch Shisha Heaven, einer der grössten Schweizer Anbieter, die Konsequenzen. Das Unternehmen entfernt sämtliche klassische Shisha-Artikel aus dem Sortiment.

Geschäftsführer Tobias Schneider sagt dazu:

"Die Margen sind tief und die Nachfrage ist schlicht zu gering. Zudem sind klassische Shisha-Produkte aufwändig in Lagerung und Handling. Wir erzielen heute bereits 95 % unseres Umsatzes mit elektronischen Vape-Produkten - der Schritt drängt sich deshalb auf, auch wenn wir mit viel Leidenschaft für Shisha-Produkte gestartet sind."

Über Shisha Heaven

Shisha Heaven wurde 2021 gegründet und zählt heute zu den führenden Onlinehändlern für Vape- & E-Shisha Produkten in der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt 16 Mitarbeitende am Standort Illnau und beliefert über 80'000 Kundinnen und Kunden schweizweit.