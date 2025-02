KuCoin

KuCoin EU stellt Antrag auf MiCAR-Lizenz in Österreich, um EWR-konformen Betrieb zu gewährleisten

Wichtigste Erkenntnisse:

Die KuCoin EU Exchange GmbH („ KuCoin EU ") beantragt in Österreich eine Zulassung gemäß der „Markets in Crypto-Assets Regulation" („ MiCAR "), um als vollständig konformer Krypto-Asset-Dienstleister in der EU/EWR zu agieren.

Nach Erhalt der Lizenz wird KuCoin EU die Spitzentechnologie von KuCoin nutzen und die angesehene Marke KuCoin fördern, um sichere sowie innovative Krypto-Produkte und -Dienstleistungen für die Kundschaft von KuCoin EU in der EU/EEA anzubieten.

Wien entwickelt sich mit seinem fortschrittlichen regulatorischen Rahmen und dem Zugang zu außergewöhnlichen Talenten zu einem strategischen europäischen Krypto-Hub.

Die Führungskräfte der Kryptobranche Oliver Stauber (Geschäftsführer) und Christian Niedermüller (COO) werden als Geschäftsführer von KuCoin EU operative Exzellenz und die vollständige Einhaltung der europäischen Regulierungsstandards sicherstellen.

KuCoin, eine führende globale Kryptowährungsbörse, hat bekannt gegeben, dass die KuCoin EU Exchange GmbH gerade dabei ist, einen Antrag auf eine MiCAR-Lizenz in Österreich einzureichen. Dieser Antrag unterstreicht den Einsatz von KuCoin, die höchsten Standards für die Einhaltung von Vorschriften zu erfüllen und gleichzeitig seine Präsenz in der EU/EWR-Region zu festigen.

Die MiCAR-Lizenz wird es KuCoin EU ermöglichen, seine Kundschaft in allen 30 EU- und EWR-Mitgliedsländern zu bedienen sowie einen einheitlichen Zugang zu Kryptoprodukten und -dienstleistungen unter einem soliden regulatorischen Rahmen zu gewährleisten. Diese Initiative steht im Einklang mit der Vision von KuCoin, Transparenz, Vertrauen und Verantwortlichkeit bei der Verwaltung erstklassiger digitaler Vermögensdienstleistungen zu fördern sowie Nutzern eine sichere und konforme Handelsplattform zu bieten.

KuCoin EU wird seinen Hauptsitz in Wien, Österreich, einrichten und die Stadt als strategisches Drehkreuz für alle europäischen Aktivitäten nutzen sowie aktiv Talente für seine Aktivitäten einstellen. Ausschlaggebend für die Entscheidung für Österreich waren vor allem die zeitnahe Umsetzung der MiCAR-Begleitgesetze, das stabile und vorhersehbare regulatorische Umfeld sowie der große Talentpool. KuCoin EU würdigt die Bemühungen Österreichs, z. B. auf Betreiben der Stadt Wien, einen transparenten, effizienten und erstklassigen Rahmen für die Tätigkeit von Kryptounternehmen zu schaffen und gleichzeitig die Interessen der Anleger zu schützen sowie die Innovation im Finanzsektor zu fördern.

BC Wong, Geschäftsführer von KuCoin, kommentierte die Einrichtung des EU-Hubs mit den Worten: „Als eine weltweit führende Kryptobörse stehen für uns Compliance und Benutzerfreundlichkeit an erster Stelle. Heute bin ich stolz, die Gründung unseres neuen EU-Hubs in Wien bekannt zu geben und dass KuCoin EU beabsichtigt, einen MiCAR-Antrag in Österreich zu stellen. Dies ist ein bedeutender Meilenstein in unserem unerschütterlichen Engagement für die Umsetzung einer globalen, rechtskonformen Strategie. Nach Erhalt der MiCAR-Lizenz werden wir in den EWR-Markt eintreten, den wir als strategisch wichtig erachten. Indem wir unsere Bemühungen um die Einhaltung von Vorschriften weiter vorantreiben, können wir lokalen Nutzern bequemere, sicherere und nahtlos lokalisierte Produkte und Erfahrungen bieten. Wir setzen uns weiterhin für ein transparentes, verantwortungsvolles und nachhaltiges globales Ökosystem für digitale Vermögenswerte ein."

Oliver Stauber, ehemaliger General Counsel und Managing Director bei Bitpanda, sowie Christian Niedermüller, ehemaliger Geschäftsführer einer anderen europäischen Börse für digitale Vermögenswerte, beide Veteranen der europäischen Kryptoindustrie und erfahrene Finanzmanager mit juristischem Hintergrund, wurden zu Geschäftsführern der KuCoin EU Exchange GmbH ernannt. Stauber und Niedermueller bringen umfassende Erfahrung in der Finanzmarktregulierung und im Management von Kryptobörsen mit. Sie stärken die führende Position von KuCoin bei der Bewältigung der Komplexität der sich entwickelnden Krypto-Regulierungen in Europa und gewährleisten gleichzeitig einen erfolgreichen und aufsichtsrechtlich konformen Geschäftsbetrieb in der EU und dem EWR.

„Ich bin absolut begeistert, diese Reise als Geschäftsführer von KuCoin EU anzutreten, wo wir die Krypto-Landschaft in der EU und im EWR mit innovativen Produkten und Dienstleistungen revolutionieren werden. Bei KuCoin EU ist unser Auftrag klar: Europas führenden, aufsichtsrechtlich konformen Anbieter von Krypto-Assets zu schaffen. Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass wir eine MiCAR-Lizenz in Österreich beantragen werden. Mit dem Erhalt der MiCAR-Lizenz verpflichten wir uns, sichere, gesetzeskonforme und hochmoderne Kryptolösungen anzubieten, die das Vertrauen und die Innovation in der Fintech-Arena der EU neu definieren werden. Machen Sie sich bereit für eine neue Ära der Kryptowährung!"

– Oliver Stauber, Geschäftsführer von KuCoin EU

„Nachdem ich eine andere europäische Börse aufgebaut habe und seit mehr als 9 Jahren in der Digital Asset Industrie tätig bin, freue ich mich sehr, KuCoin auf die nächste Stufe in Europa zu bringen. Unser Ziel ist es, ein fantastisches lokales Team aufzubauen, ein ausgeklügeltes lokales Betriebs- und Produkt-Setup zu haben sowie die Markenbekanntheit in den kommenden Jahren massiv zu stärken. Da ich selbst seit den Anfängen im Jahr 2017 Kunde von KuCoin bin, könnte ich nicht stolzer sein, KuCoin jetzt in dieser Phase zu unterstützen."

– Christian Niedermueller, Geschäftsführer von KuCoin EU

Sobald KuCoin EU seine MiCAR-Lizenz erhalten hat, wird KuCoin EU gut positioniert sein, um Dienstleistungen für europäische Nutzer zu erbringen, die Zugang zu einer breiten Palette von digitalen Vermögenswerten bieten und gleichzeitig die Einhaltung der EU-Vorschriften gewährleisten. Zu den langfristigen Zielen des Unternehmens gehört es, zur breiteren Einführung der Blockchain-Technologie beizutragen und die Position der EU als führendes Land im globalen Krypto-Ökosystem zu stärken.

Mit diesem Schritt nach vorne konzentriert sich KuCoin weiterhin auf die Förderung von Innovation sowie Vertrauen im Bereich der digitalen Vermögenswerte und passt seine Aktivitäten an die weltweiten regulatorischen Rahmenbedingungen an.

Informationen zu KuCoin EU

Die KuCoin EU Exchange GmbH mit Sitz in Wien, Österreich, hat sich zum Ziel gesetzt, einen vollständig konformen Broker für digitale Vermögenswerte im Rahmen der MiCAR zu etablieren. Durch die Nutzung der fortschrittlichen Technologie von KuCoin und die Pflege der angesehenen Marke KuCoin will KuCoin EU seiner Kundschaft im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) sichere sowie innovative Kryptoprodukte und -dienstleistungen anbieten.

Die KuCoin EU Exchange GmbH bietet derzeit keine Dienstleistungen in der EU/EWR an und wird erst nach Erhalt einer entsprechenden Lizenz den Betrieb aufnehmen.

Informationen zu KuCoin

KuCoin wurde 2017 gegründet und ist eine der bahnbrechenden und weltweit anerkannten Technologieplattformen zur Unterstützung der digitalen Wirtschaft, die auf einer soliden Grundlage aus modernster Blockchain-Infrastruktur, Liquiditätslösungen und einem außergewöhnlichen Benutzererlebnis aufbaut. Mit einer angeschlossenen Nutzerbasis von mehr als 39 Millionen Menschen weltweit bietet KuCoin umfassende Lösungen für digitale Vermögenswerte in den Bereichen Wallets, Handel, Vermögensverwaltung, Zahlungen, Forschung, Ventures und KI-gesteuerte Bots.

KuCoin hat Auszeichnungen wie „Best Crypto Apps & Exchanges" von Forbes erhalten und wurde von Hurun unter die „Top 50 Global Unicorns" im Jahr 2024 aufgenommen. Diese Anerkennung spiegelt den Einsatz für nutzerzentrierte Prinzipien und Grundwerte wider, zu denen Integrität, Verantwortlichkeit, Zusammenarbeit und ein unermüdliches Streben nach Spitzenleistungen gehören.

KuCoin ist in der EU/EWR nicht lizenziert und bietet keine Dienstleistungen in der EU/EWR aktiv an.

