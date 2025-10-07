GWK Grüner Werkzeugkasten GmbH

Red Bull Media House verpflichtet Green Toolkit für CO2e Reporting

Konzernweite Integration in Produktionsrichtlinien für ISO und CSRD konforme Nachhaltigkeitsberichte

Köln (ots)

Die GWK Grüner Werkzeugkasten GmbH gibt bekannt, dass ihre Nachhaltigkeitsplattform Green Toolkit (Weitere Informationen: www.greentoolkit.com) seit 2024 offiziell Teil der Produktionsrichtlinien von Red Bull Media House ist.

Wie es in den Red Bull Green Production Guidelines heißt:

"Das durch Green Toolkit ermöglichte kontinuierliche Monitoring der Emissionen sowie die strukturierte Datenerfassung ist verpflichtend." (Quelle: Red Bull Production Partner Portal)

Neben Red Bull Media House wird Green Toolkit auch in weiteren Einheiten des Konzerns aktiv eingesetzt, darunter ServusTV, Terra Mater Studios, Red Bull Studios sowie Global Media Services. Ziel ist die Unterstützung der konzernweiten CO2e-Erfassung und Nachhaltigkeitsberichterstattung in allen Produktionsaktivitäten.

Durch die verpflichtende Nutzung des Green Toolkit hat Red Bull Media House ein System etabliert, das eine einheitliche CO2e-Datenerfassung ermöglicht und prüfungsfähige Nachhaltigkeitsberichte sicherstellt. Die Plattform unterstützt Produktionsabläufe mit verlässlichen Emissionsdaten und praxisnahen Tools zur Messung ökologischer Auswirkungen.

Zentrale Funktionen von Green Toolkit:

ISO 14067-konforme CO2e-Bilanzierung für präzise Emissionsmessung

für präzise Emissionsmessung Umfassende Scope-3-Erfassung entlang der gesamten Lieferkette

entlang der gesamten Lieferkette Audit-sichere ESG-Berichte für Förderungen, Regulierungen und interne Vorgaben

für Förderungen, Regulierungen und interne Vorgaben Modulare, mehrsprachige Architektur , anpassbar an unterschiedliche Produktionsworkflows

, anpassbar an unterschiedliche Produktionsworkflows Etablierte Nutzung in über 1.500 Produktionen in 34+ Ländern

Mehr Informationen zu den Funktionsmodulen und internationalen Einsatzbeispielen finden Sie auf press.greentoolkit.com.

Durch die Integration von Scope-3-Emissionen adressiert Green Toolkit eine der größten Herausforderungen nachhaltiger Produktion - die bislang schwer messbaren Lieferkettenemissionen werden so transparent und steuerbar.

Stimmen der Grüner Werkzeugkasten GmbH

"Die Aufnahme des Green Toolkit durch einen internationalen Medienkonzern wie Red Bull Media House in die offiziellen Produktionsrichtlinien zeigt, wie messbarer Klimaschutz fest in den Produktionsalltag integriert werden kann", sagt Roman Russo, CEO Grüner Werkzeugkasten GmbH | Green Toolkit Inc.

Ausblick

Mit neuen gesetzlichen Rahmenwerken wie der CSRD steigen die Anforderungen an Studios und Produktionsunternehmen. Green Toolkit übersetzt diese komplexen Reportingpflichten in konkrete Praxis - mit strukturierten, audit-sicheren CO2e-Daten.

"Wir sind stolz darauf, der Medienbranche praxisnahe, prüfungsfähige Lösungen für den Klimaschutz zu bieten - und wir stehen erst am Anfang", so Russo weiter.

Über Grüner Werkzeugkasten GmbH | Green Toolkit

Die Grüner Werkzeugkasten GmbH mit Sitz in Köln ist ein Softwareunternehmen, das digitale Tools für nachhaltige Produktion entwickelt. Mit der Plattform Green Toolkit können Film-, Fernseh- und Eventproduktionen ihren CO2e-Fußabdruck effizient messen, verfolgen und steuern - einschließlich direkter und indirekter Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Über die Lernplattform GT:LEARN ( academy.greentoolkit.com) bietet das Unternehmen zudem Trainings- und Zertifizierungsprogramme an, die Crew-Mitglieder bei Onboarding, CO2e-Kompetenz und internationaler Standard-Compliance unterstützen. Diese Trainings werden von Studios, Sendern und Produktionsteams eingesetzt, um internes Know-how aufzubauen und klimabewusstes Handeln am Set zu fördern.

Dank seiner modularen, mehrsprachigen Architektur wurde die Plattform bereits erfolgreich in über 1.500 Produktionen in 34+ Ländern eingesetzt.

Neben dem Hauptsitz in Deutschland ist Green Toolkit auch über die US-Tochter Green Toolkit Inc. mit Büros in Manhattan (New York) und Hoboken (New Jersey) sowie über das neue Büro in Wien, Österreich vertreten.

In Deutschland ist Green Toolkit zudem als offizielles CO2e-Berechnungstool qualifiziert und anerkannt.

Mehr Informationen finden sie auf https://www.presseportal.de/pm/179340/6033355

Green Toolkit ist als validiertes Tool im Rahmen des österreichischen Umweltzeichens UZ76 anerkannt und findet zunehmend Einsatz in weiteren europäischen Ländern.

Das Tool steht registrierten Produktionen, Förderinstitutionen und Studierendenprojekten zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.greentoolkit.com | https://press.greentoolkit.com | https://founders.greentoolkit.com

Linkedin Grüner Werkzeugkasten GmbH | Linkedin Green Toolkit Inc. | Red Bull Media House Press Release

Die Red Bull Media House Production Guidelines sind über das Red Bull Production Partner Portal verfügbar.