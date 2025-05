RTLZWEI

"Bella Italia - Camping auf Deutsch" ist zurück! Neue Campingfolgen vom Marina di Venezia: Camping, Chaos und Dolce Vita

Die Stammcamper kehren zu ihrem Lieblingsurlaubsort, dem Marina di Venezia, zurück

Das gab es noch nie: Einige Camper verschlägt es in zwei Spezialfolgen in die USA!

Neue Folgen, "Bella Italia - Camping auf Deutsch", ab 9. Juni 2025, immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Der Sommer naht - und auf dem größten Campingplatz Europas, dem Marina di Venezia, herrscht wie immer reger Betrieb. Jahr für Jahr zieht es rund 12.000 deutsche Camper an den beliebten Campingplatz an der Adria. Auch diesmal sind altbekannte Gesichter dabei: die Bodensee-Boys Sascha und Dennis sowie die Camping-Clique rund um Familie Fingerhuth schlagen wieder ihr Lager auf. Ganz neu: Einige Camper machen nicht nur in Italien Urlaub, sondern auch in den USA! Zwei Spezialfolgen zeigen, wie die Camper in der neuen Umgebung zurechtkommen. Die neuen Folgen von "Bella Italia - Camping auf Deutsch" sind immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

Welche Camper rollen dieses Mal auf dem Campingplatz Marina di Venezia ein? Altbekannte Gesichter wie die Bodensee-Boys Sascha und Dennis sowie die Camping-Clique rund um die Familie Fingerhuth sind natürlich mit von der Partie. Außerdem beginnen für das frisch verheiratete Paar Lex und Annika die Flitterwochen. Doch da haben sie die Rechnung ohne ihre Mütter gemacht. Nicht zu vergessen sind Peter und Angelika, die diesen Sommer auf einer ganz besonderen Mission sind: Sie wollen auf dem Campingplatz die erste "Mensch-ärgere-dich-nicht"-Weltmeisterschaft veranstalten. Außerdem zeigt "Bella Italia" den Arbeitsalltag des deutschen Animateurs Jan und sein Leben auf dem Campingplatz.

Camping ist längst nicht mehr nur Zelt und Klappstuhl - es kann viel mehr sein, und das für alle Camper. Ob abenteuerlich im Zelt, gemütlich im Wohnmobil oder luxuriös in einer Mietunterkunft - jeder findet hier seinen ganz persönlichen Zugang zum Outdoor-Urlaub. Maysofie und ihre Tochter Mia brechen zu ihrem ersten Campingurlaub auf und sind voller Vorfreude, was sie erwartet.

Zudem: So etwas hat es noch nie gegeben - einige abenteuerlustige Camper wagen den Sprung über den Atlantik, hinein in das Ursprungsland des modernen Campings. Dort erwartet sie ein neues Abenteuer mit ungewohnten Herausforderungen. Für mehrere Wochen leben sie den American Dream auf Rädern und reisen durch beeindruckende Landschaften. Wie werden sie sich im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zurechtfinden?

Die Sendung wird von STORYHOUSE produziert. Ausstrahlung ab 9. Juni, immer montags um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Über "Bella Italia - Camping auf Deutsch":

Der Campingplatz Marina di Venezia ist als größter Campingplatz Europas ein ganz besonderer Mikrokosmos. Mehr als 12.000 Camper kommen jedes Jahr hierher, die meisten von ihnen sind deutsche Gäste. Mit einem riesigen Wasserpark, Restaurants und Supermärkten bietet der Platz viel Abwechslung und einen Blick auf die Lagunenstadt Venedig. Die Doku-Soap "Bella Italia - Camping auf Deutsch" begleitet die Urlauber in der schönsten Zeit des Jahres und zeigt die facettenreichen Erlebnisse der Gäste - von großen Freuden und glücklichen Momenten bis hin zu den kleinen und großen Dramen, die sich im Urlaub abspielen können.