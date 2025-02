Swissgas AG

Zippora Segessenmann wird neue CEO von Swissgas

Bild-Infos

Download

Zürich (ots)

Zippora Segessenmann wird per 1. Oktober 2025 neue CEO von Swissgas. Segessenmann folgt auf Ruedi Rohrbach, der nach 20 Jahren an der Spitze der Gesellschaft in den Ruhestand tritt.

Der Verwaltungsrat von Swissgas hat Zippora Segessenmann zur neuen CEO von Swissgas gewählt. Die 36-jähige Volkswirtin ist aktuell Leiterin der Geschäftsstelle Energie beim Bundesamt für Wirtschaftliche Landesversorgung und damit unter anderem für die Vorbereitungsarbeiten für den Fall von Mangellagen im Gasbereich verantwortlich. Zuvor war sie für das Generalsekretariat des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF tätig. Segessenmann verfügt über einen Master of Science in Economics an der Universität Bern. Sie setzte sich im Bewerbungsprozess gegen eine Reihe sehr guter Kandidierenden durch. "Segessenmann passt auf Grund ihrer Persönlichkeit und Kompetenzen hervorragend zu Swissgas", sagt Verwaltungsratspräsident Stephan Marty.

Segessenmann tritt ihre Stelle am 1. Juli 2025 an, die Übergabe als CEO erfolgt per 1. Oktober 2025. Ruedi Rohrbach wird bis zur ordentlichen Pensionierung bis Ende Jahr als Berater zur Verfügung stehen. Er leitete Swissgas operativ seit 2005. "Mit Ruedi Rohrbach tritt ein ausgewiesener Kenner des internationalen Gasgeschäfts ab", sagt Marty. Unter seiner Führung wurde die Gesellschaft neu ausgerichtet und ist seit 2019 nicht mehr für die Beschaffung von Erdgas tätig. Wichtigstes Ziel von Swissgas ist die Gewährleistung eines effizienten Netzbetriebs und der transportseitigen Versorgungssicherheit. Dazu verfügt die Gesellschaft über eigene Erdgasleitungen in der Gesamtlänge von 260 km. Swissgas ist im Besitz der Regionalgesellschaften Gaznat, EGO, GVM und EGZ sowie des Verbands der Schweizerischen Gasindustrie.

Der Verwaltungsrat von Swissgas dankt Ruedi Rohrbach für sein Engagement und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Zippora Segessenmann wünscht er viel Erfolg in der neuen Aufgabe.