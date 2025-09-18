Aurionpro Solutions

Aurionpro Solutions sichert sich einen bahnbrechenden europäischen Deal; Partnerschaft mit einem führenden britischen Finanzinstitut für den Einsatz einer hochmodernen KI-nativen Kreditbewertungsplattform

London (ots/PRNewswire)

Aurionpro Solutions Limited, ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenstechnologien, hat seine europäische Marktexpansion durch einen strategischen Gewinn mit einem führenden britischen Finanzinstitut bekannt gegeben. Diese Ankündigung folgt auf das historische Handelsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und Indien, das im Juli 2025 unterzeichnet wurde. Im Rahmen dieser Expansion investiert Aurionpro mehr als 20 Millionen Pfund, um seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich zu eröffnen und in den nächsten drei Jahren mehr als 150 hochwertige Arbeitsplätze an mehreren Standorten in Großbritannien zu schaffen.

Dies ist die erste in einer Reihe strategischer KI-nativer Einsätzen für Unternehmen, die Aurionpro durch seine Integro Lending Suite und Arya.ai-Funktionen auf den Markt bringt. Aurionpro wird die intelligenten Kreditbewertungsfunktionen von Arya.ai einsetzen sowie die traditionellen Systeme des Instituts durch eine KI-native Lösung ersetzen, um die Kreditprüfungsprozesse zu vereinfachen, das operative Risiko zu verringern und dem Institut eine effiziente Skalierung zu ermöglichen.

Das Unternehmen plant außerdem die Einrichtung von KI-gestützten Forschungs- und Entwicklungslabors in Zusammenarbeit mit führenden Universitäten des Vereinigten Königreichs, um Verkehrstechnologien der nächsten Generation zu entwickeln sowie eine führende Rolle in der globalen Safe-Superintelligence-Bewegung (SSI) zu übernehmen, um sicherzustellen, dass KI sicher, transparent und ethisch korrekt entwickelt wird.

„Dies ist ein entscheidender Schritt auf unserer globalen Fintech-Reise", sagte Deekshith Marla, Mitbegründer von Arya.ai – ein Aurionpro-Unternehmen. „Durch die Kombination unseres umfangreichen Fachwissens im Bereich der Kreditvergabe mit den hochmodernen KI-Fähigkeiten von Arya.ai unterstützen wir Finanzinstitute bei der Umstellung von traditionellen workflowbasierten Prozessen auf KI-basierte Entscheidungen. Dieser erste Einsatz in Europa unterstreicht unseren Einsatz für die Neugestaltung von Kreditökosystemen weltweit."

Informationen zu Aurionpro Solutions:

Aurionpro Solutions Ltd. (BSE: 532668) (NSE: AURIONPRO) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Unternehmenstechnologie, das durch tiefgreifende IPs und skalierbare Produkte Pionierarbeit im Bereich der intuitiven Technologie leistet. Mit einer starken Präsenz in den Bereichen Banken, Zahlungsverkehr, Mobilität, Versicherungen, Verkehr, Rechenzentren und Behörden setzt Aurionpro neue Maßstäbe für KI-Innovationen sowie deren Auswirkungen. Sein B2E-Ansatz (Business-to-Ecosystem) unterstützt ganze Ökosysteme und fördert Wachstum, Wandel und Skalierung über vernetzte Wertschöpfungsketten. Unterstützt von mehr als 3000 Experten und einer globalen Denkweise ist Aurionpro darauf ausgerichtet, die nächste Generation anzuführen.

Besuchen Sie www.aurionpro.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Himanshu Gonsola | himanshu.gonsola@adfactorspr.com

Ninad Kelkar | investor@aurionpro.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2775261/Aurionpro_Solutions_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/aurionpro-solutions-sichert-sich-einen-bahnbrechenden-europaischen-deal-partnerschaft-mit-einem-fuhrenden-britischen-finanzinstitut-fur-den-einsatz-einer-hochmodernen-ki-nativen-kreditbewertungsplattform-302560319.html