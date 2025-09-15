Veterama GmbH

Europas größter Old- und Youngtimer Markt schreibt Geschichte

Ladenburg (ots)

Veterama feiert 50-jähriges Jubiläum in Mannheim: Vom 10. bis 12. Oktober 2025 verwandelt sich das Maimarktgelände in Mannheim zum 50. Mal in ein Eldorado für Liebhaber klassischer Mobilität. Was 1975 von Winfried A. Seidel und Walter Metz mit rund 30 Händlern als beschauliche Tauschbörse begann, ist heute ein legendäres Marktspektakel mit über 4.000 Ausstellern aus ganz Europa.

Das weitläufige Gelände umfasst nicht nur eine gewaltige Freifläche von 260 000 m², sondern auch 15.000 m² Hallenfläche, in denen komplette Fahrzeuge, Ersatzteile und Zubehör präsentiert werden. Besonders im Fokus steht der große Fahrzeug-Marktplatz, auf dem über 500 komplette Fahrzeuge angeboten werden. Die Zwei- und Vierräder aller Epochen und Preisklassen lassen jedes Sammlerherzen höherschlagen.

Was einst als kleines Treffen unter Gleichgesinnten begann, ist heute Europas größte und wichtigste Messe für klassische Mobilität.

Auf Wunsch unserer Kunden wird es ab diesem Jahr ein Early Bird Ticket geben, welches als Tagesticket für den Freitag gilt. Das Premiumticket ermöglicht dann wie gewohnt einen Zugang von Freitag bis Sonntag. Tagestickets für Samstag und Sonntag sind ebenfalls verfügbar. Eintrittskarten sind online erhältlich, Frühbucher sparen Zeit beim Einlass.

Ein neues Highlight ist die Veterama Show Arena. Hier treffen echte Raritäten auf legendäre Modelle, die das Herz jedes Old- und Youngtimer-Fans höherschlagen lassen. Glanz, Geschichte und Gänsehaut garantiert! Einige wenige kostenlose Stellplätze können noch reserviert werden.

Ob Sammler, Schrauber oder Familien - jeder Besucher findet auf Europa's größtem Klassikermarkt seine Leidenschaft. Tickets sind online unter www.veterama.de verfügbar. Feiern Sie mit und erleben Sie das rostigste Hobby der Welt, live und in Farbe!