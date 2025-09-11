Green

Green expandiert nach Europa, weitere Datacenter geplant

Die Schweizer Datacenter-Anbieterin Green setzt ihren Wachstumskurs fort: Die erste Etappe der Expansion beginnt in Deutschland

Bild-Infos

Download

Lupfig, Schweiz (ots)

Green, die führende Schweizer Datacenter-Anbieterin für Unternehmenskunden und Cloud-Anbieter, treibt ihre Expansion nach Europa voran. Mit der Green Datacenter Germany GmbH hat das Unternehmen eine Niederlassung in Deutschland gegründet. In der Region Frankfurt am Main wurden bereits Rechenzentrums-Standorte evaluiert, mit dem Ziel, energieeffiziente und hochverfügbare Datacenter-Kapazitäten für die steigende Nachfrage von Unternehmen und Cloud-Anbietern bereitzustellen.

Green betreibt in der Schweiz bereits an vier Standorten sechs Rechenzentren, drei weitere sind im Bau. Dabei setzt das Unternehmen konsequent auf Energieeffizienz, technologische Innovation und einen langfristigen Nutzen für Kunden, Partner und die Region. "Der Schritt nach Deutschland ist ein weiterer Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie. Als Expertin für nachhaltige Datacenter deckt Green den steigenden Bedarf, den KI und Digitalisierung schaffen, mit leistungsfähiger und energieeffizienter Infrastruktur", erklärt Roger Süess, CEO von Green.

Heiko Siats wird Managing Director für Deutschland

Die Leitung der Green Datacenter Germany GmbH übernimmt Heiko Siats, der mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und im Betrieb kritischer Infrastrukturen in Branchen wie Flugsicherheit, Pharma, Industrie und Datacenter eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit ist. Er verfügt über fundierte technische Expertise, kombiniert mit betriebswirtschaftlichem Know-how, und ist in der Branche bestens vernetzt. Unter seiner Führung wird das lokale Team aufgebaut und die Projekte umgesetzt. "Rechenzentren zu entwickeln und zu betreiben ist nur der Anfang - entscheidend ist, gemeinsam mit Kunden, Partnern und der Region Werte zu schaffen, die Bestand haben", erklärt Heiko Siats.

Die Expansion nach Deutschland markiert den Auftakt für Greens Wachstumspläne in Europa.

Zum Bildmaterial.

Über Green

Green ist die führende Datacenter-Anbieterin der Schweiz und verfolgt eine Wachstumsstrategie: Das Unternehmen wächst im Heimmarkt und expandiert zugleich nach Europa. Mit neuen, sicheren und energieeffizienten Datacenter-Kapazitäten in strategischen Märkten eröffnet Green Cloud-Anbietern und Unternehmen zusätzliche Möglichkeiten für nachhaltiges Wachstum und digitale Innovation.

Heute betreibt Green sechs Rechenzentren im Grossraum Zürich, drei weitere sind im Bau. Weitere Projekte in der Schweiz und in Deutschland befinden sich in Planung. Green bietet geo-redundantes Hochleistungs-Computing für Cloud-Anbieter und Grossunternehmen sowie umfassende Vernetzungslösungen über alle Standorte hinweg. Als einzige Schweizer Anbieterin ist Green vom Uptime Institute mit dem renommierten "M&O Stamp of Approval" ausgezeichnet und wurde mehrfach prämiert - unter anderem als Schweizer Marktführerin für Datacenter und Colocation (ISG, 2020-2025), für Innovation in der Abwärmenutzung (Data Cloud Global Awards, 2024) und für das beste neue Datacenter-Projekt in EMEA (DCS Awards, 2023).

Weitere Informationen unter www.green.ch