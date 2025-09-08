Linglong Germany GmbH

Linglong Tire erstmals Preis-Leistungssieger beim AvD-Ganzjahresreifentest 2025

Hannover (ots)

Der chinesische Reifenhersteller Linglong Tire ist beim aktuellen Ganzjahresreifentest des Automobilklubs von Deutschland (AvD) erstmals als Sieger hervorgegangen. In der Kategorie Preis-Leistung 2025 landete das Unternehmen bei der getesteten Reifengröße 205/45 R17 auf Platz 1. Mit 4,1 von 5 maximal möglichen Punkten setzte sich der Reifen "Sport Master 4S" gegen acht Modelle namhafter anderer Hersteller durch und konnte zum ersten Mal den Testsieg in der Kategorie Preis-Leistung erringen.

Damit sendet der chinesische Hersteller - aktuell auf Platz vierzehn der größten Reifenhersteller der Welt - das deutliche Signal an den europäischen Markt, dass Reifen chinesischer Hersteller internationales Spitzenniveau erreicht haben. Auch der AvD schreibt: "Es zeigt einmal mehr, dass chinesische Hersteller Qualitätsunterschiede schnell aufholen - nicht nur im Bereich der Automobile, sondern auch bei den Reifen." Bei dem Test mussten sich die Reifen in verschiedenen Disziplinen, auf Schnee sowie trockener und nasser Fahrbahn, beweisen.

Linglong Tire gehört zu den größten Reifenproduzenten weltweit. Mit über 90 Millionen produzierten Reifen pro Jahr ist Linglong in fast 180 Ländern vertreten. Das Unternehmen produziert vor allem in China, in Europa gehört das hochmoderne Werk im serbischen Zrenjanin zum internationalen Fertigungsnetzwerk, mit einer jährlichen Kapazität von über 14 Mio. Reifen pro Jahr. Mehr als 60 internationale Automobilhersteller beliefert Linglong mit Erstausrüstungsreifen, im vergangenen Jahr lieferte Linglong weltweit die meisten Erstausrüstungsreifen für NEVs aus.

"Dieser Testsieg beweist die hohe Qualität unserer Produkte, ist eine Bestätigung unserer hervorragenden Entwicklungsarbeit in Europa und China und unterstreicht, dass hohe Qualität und ein attraktiver Preis sehr gut miteinander vereinbar sind. ", sagt Wolf Fuder, Head of Marketing bei Linglong in Europa.

Mit dem Sport Master 4S setzt Linglong Tire neue Maßstäbe im Segment der Ganzjahresreifen. Der Reifen richtet sich an Fahrer von Kleinwagen sowie von Fahrzeugen der Kompakt-, Mittel- und Oberklasse und überzeugt durch Sicherheit, Komfort und Wirtschaftlichkeit. Sein laufrichtungsgebundenes V-Profil mit speziellen 3D-Lamellen sorgt für hohen Grip auf Nässe und Schnee, während breite Rillen Wasser und Schneematsch effektiv ableiten und so Aquaplaning verhindern. Gleichzeitig gewährleistet die elastische Gummimischung auch bei Kälte zuverlässigen Fahrbahnkontakt.

Auf trockener Fahrbahn punktet der Sport Master 4S mit kurzen Bremswegen, präzisem Handling und stabiler Kurvenlage - ermöglicht durch eine neu entwickelte Laufflächenmischung, eine optimierte Karkassenkonstruktion und eine größere Aufstandsfläche. Zugleich minimiert die innovative Silica-Laufflächenmischung Abrieb, Geräusche und Rollwiderstand, was sowohl Komfort als auch eine hohe Laufleistung garantiert.

Entwickelt wurde der Sport Master 4S vom europäischen Entwicklungszentrum in Hannover, getestet wurde in Spanien, China und unter Winterbedingungen im finnischen Ivalo. Produziert wird der Reifen in China sowie im europäischen Werk in Serbien. Derzeit ist er in 60 Größen von 13 bis 19 Zoll erhältlich, weitere Größen sind in Planung.

Über Linglong Tire:

Die 1975 gegründete Shandong Linglong Tire Co., Ltd. gehört mit einem Umsatz von über 2,9 Milliarden Euro zu den weltweit führenden Reifenherstellern und produziert in fünf chinesischen Reifenwerken sowie jeweils einem Reifenwerk in Thailand und in Europa vorwiegend Reifen für Personenkraftwagen, Lastkraftwagen sowie Industrie- und Baumaschinen, die in 173 Ländern verkauft werden. Insgesamt beschäftigt Linglong über 19.000 Mitarbeiter und verfügt über sieben Entwicklungszentren weltweit, unter anderem in den USA und in Deutschland, hier werden sämtliche Reifen für den europäischen Markt entwickelt und getestet. Linglong Tire ist Erstausrüstungslieferant von über 60 Automobilherstellern, unter anderem von Volkswagen, Audi und BYD. Fahrzeuge wie beispielsweise der Volkswagen Tiguan, der Citroen C3 oder der vollelektrische Fiat 500e laufen mit Linglong Reifen vom Band. Seit Jahren sponsert Linglong Tire zahlreiche europäische Fußballvereine, aktuell ist Linglong Tire weltweiter Reifenpartner bei Real Madrid und beim FC Chelsea.

