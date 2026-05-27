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Neues Mitglied im Verwaltungsrat der PKB

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Die Ernennung von Giuseppe Di Riso wird die Unternehmensführung weiter stärken und einen Mehrwert schaffen, um die langfristigen Wachstums- und Entwicklungspläne der Bank zu unterstützen.

Lugano, 27. Mai 2026

Die PKB freut sich, den Eintritt von Giuseppe Di Riso als unabhängiges Mitglied in ihren Verwaltungsrat bekannt zu geben. Die Ernennung wurde von der Generalversammlung am 23. April genehmigt. Gleichzeitig würdigte die Versammlung die Entscheidung von Frau Marina Natale, sich nicht für eine weitere Amtszeit zur Wiederwahl zu stellen, und sprach ihr aufrichtigen Dank für ihren Beitrag zur Führung und Entwicklung der Bank aus. Die Mandate aller anderen Verwaltungsratsmitglieder wurden verlängert.

Giuseppe Di Riso, Geschäftsführer und Partner der Beratungsgesellschaft Alvarez & Marsal (A&M), verfügt über mehr als zwanzig Jahre internationale Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, die er durch Beratungstätigkeiten und Führungspositionen erworben hat. Im Laufe seiner Karriere hatte er Führungspositionen bei Swiss Re und der Zurich Insurance Group inne, wobei sein Schwerpunkt auf Strategie und Entwicklung innerhalb der Versicherungsbranche lag. Zuvor war er bei McKinsey & Company tätig, wo er an M&A-Transaktionen und Projekten zur Umsatzsteigerung für Finanzinstitute mitwirkte. Als italienischer und schweizerischer Staatsbürger spricht er fünf Sprachen.

Umberto Trabaldo Togna, Präsident des Verwaltungsrats der PKB, freut sich, einen hochkarätigen Fachmann im Verwaltungsrat begrüssen zu dürfen. Giuseppe Di Risos fundierte internationale Erfahrung, kombiniert mit seiner Expertise in Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sowie in der strategischen Beratung, wird das Profil des Verwaltungsrats weiter stärken und einen Mehrwert sowie Diversifizierung bringen, um die langfristigen Wachstums- und Entwicklungspläne von PKB zu unterstützen.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Simona Frisoli – Communications simona.frisoli@pkb.ch PKB Private Bank SA Kommunikation T +41 91 913 35 35 T +41 91 913 31 88 communication@pkb.ch www.pkb.ch

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