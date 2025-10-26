PKB Private Bank SA

PKB Privat Bank baut Präsenz in Zürich aus

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

PKB hat ein Team aus erfahrenen Bankern eingestellt, das sich auf die DACH-Region, also Deutschland, Österreich und die Schweiz, fokussiert.

Lugano, 3. April 2025

PKB freut sich bekannt zu geben, dass Davide Castrini seit dem 1. April als Regional Market Head DACH (Deutschland, Österreich und Schweiz) für PKB tätig ist und damit die Entwicklungsstrategie von PKB in der Region stärkt.

Davide arbeitet direkt für Roberto Pedrotti, den Leiter der Niederlassung in Zürich, und bringt über 30 Jahre Erfahrung im Bankensektor mit, die er in verschiedenen Institutionen gesammelt hat. Ihm zur Seite stehen Jürg Ragaz und Nicolas Garski, die als Kundenbetreuer für den Aufbau und die Pflege von Kundenbeziehungen in der Region zuständig sind.

„Wir freuen uns, Davide Castrini und sein Team willkommen zu heissen: Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Privatbankiers stellt für uns einen wichtigen Meilenstein dar, der mit den Wachstumszielen der Bank übereinstimmt, zu denen auch eine starke Positionierung in der Region gehört. Darüber hinaus bestätigt die Mitarbeit von Davide Castrini und seinem Team die Attraktivität von PKB“, sagt Peter Conrad, Chief Client Officer von PKB.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Simona Frisoli – Communications simona.frisoli@pkb.ch PKB Private Bank SA Kommunikation T +41 91 913 35 35 T +41 91 913 31 88 communication@pkb.ch www.pkb.ch