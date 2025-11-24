Sharjah Government Media Bureau

Xposure feiert 10-jähriges Bestehen mit hochkarätigen internationalen Künstlern

Bild-Infos

Download

Sharjah, VAE (ots)

Mit seiner zehnten Ausgabe setzt Xposure 2026 ein Zeichen: Unter dem Motto „Eine Dekade des Visuellen Storytellings“ versammelt das Internationale Festival 420 Fotograf:innen und Filmemacher:innen aus aller Welt – eine Hommage an die Kunst, die Wirklichkeit durch die Linse neu zu sehen. Vom 29. Januar bis 4. Februar verwandelt sich das 49.000 Quadratmeter große Areal in Aljada in ein Zentrum globaler Bildkultur, mit 570 Veranstaltungen, 95 Ausstellungen und 3.200 Werken.

Tariq Saeed Allay, Generaldirektor des Medienbüros der Regierung (SGMB), betont, dass Sharjah kontinuierlich in Kultur und kreative Ausdrucksformen investiere und Fotografie als Medium sehe, das Verständnis schafft und positive Veränderungen anstößt. Xposure ist ein globaler Raum menschlicher Begegnung, geprägt von den Geschichten, die Fotograf:innen erzählen, und den Perspektiven, die sie einfangen, sagte Allay.

In den vergangenen zehn Jahren hat Xposure Sharjah als internationalen Standort für visuelles Erzählen etabliert – als Ort, an dem Fotografie, Kreativität und gesellschaftliche Debatten zusammenfinden. Die Xposure Photography and Film Awards 2026 verzeichneten über 29.000 Einreichungen und 634 Filme aus mehr als 60 Staaten.

International renommierte Künstler prägen das Festival: Umweltfotograf Sebastian Copeland nutzt Fotografie, um Bewusstsein für die Natur zu schaffen, während US-Fotograf George Steinmetz in seinem zwölfjährigen Projekt „Feeding the Planet“ (Die Nahrung des Planeten) globale Ernährungssysteme und deren Umweltfolgen dokumentiert.

Erstmals präsentiert Xposure 2026 einen „Ehrengast“: Athen zeigt in einem kuratierten Programm seine Geschichte und lebendige Kreativszene. Bürgermeister Haris Doukas bezeichnete die Einladung als Auszeichnung für die Stadt: „Unser Erbe ist lebendig – und prägt die Zukunft.“

Mehr Informationen Hier