Betty Bossi und DASZELT präsentieren: Betty Bossis Koch- und Dinner-Spektakel

Medienmitteilung | Zürich, 2. September 2025

«Betty Bossis Koch- und Dinner-Spektakel»

Eine kulinarische Liebeserklärung an die Schweiz – das verspricht die einzigartige Liveshow, die Betty Bossi und DASZELT gemeinsam entwickelt haben. Die Show wird 2026 in fünf Städten in der Deutschschweiz aufgeführt. Tickets sind jetzt erhältlich.

Die Gäste erwartet ein unvergesslicher Abend voller Genuss, Unterhaltung und Überraschungen. Im Zentrum steht ein Viergangmenü, das kulinarisch durch die vielfältigen Landschaften der Schweiz führt. Jeder Gang entführt in eine andere Region: vom Apéro in den Bergen über Wald und Wiese bis zum Dessert in der Stadt.

DASZELT verwandelt sich dabei in einen multisensorischen Erlebnisraum: Düfte erfüllen das Zelt, visuelle Stimmungen auf LED-Screens schaffen Atmosphäre. Licht, Bild, Klang und Geschmack verschmelzen zu einer eindrucksvollen Sinnesreise, begleitet von spannenden Acts, interaktiven Momenten und unterhaltsamer Moderation.

Die Betty Bossi Köchin verrät clevere Kitchen Hacks und Expert:innen teilen verborgenes Wissen, die garantiert für Überraschungsmomente sorgen. Auf der Bühne entstehen die kulinarischen Kreationen in Echtzeit in mobilen Showküchen von Miele. Die Moderatorin Nicole Berchtold führt charmant durch den Abend und Comedian Sven Ivanić sorgt für Lacher und eine angenehm lockere Atmosphäre. Als finaler Höhepunkt veredelt der Lindt Maître Chocolatier den Schoggi-Geburtstagskuchen für das 70-Jahre-Jubiläum von Betty Bossi. Ein rundum kulinarischer Erlebnisraum für alle Gäste.

Betty Bossi steht seit Jahrzehnten für höchste Kochkompetenz, Innovation und die Liebe zur Schweizer Küche. Mit hauseigenen Küchenprofis bringt Betty Bossi Handwerk, Inspiration und Herzblut auf die Bühne und macht die kulinarische Vielfalt für das Publikum erlebbar.

DASZELT wiederum ist bekannt für spektakuläre Live-Events, aussergewöhnliche Unterhaltung und professionelle Showproduktion. Die Kombination dieser beiden starken Marken garantiert eine Show, die nicht nur den Gaumen, sondern alle Sinne anspricht – auf höchstem Niveau.

Das «Betty Bossis Koch- und Dinner-Spektakel» gastiert 2026 in DASZELT in fünf Städten der Deutschschweiz:

Winterthur - 30./31. Januar 2026

Oensingen - 6./7. März 2026

Luzern - 19./20: Juni 2026

Basel - 12./13. September 2026

Solothurn - 6./7. November 2026

Tickets sind ab sofort auf der Website von DASZELT verfügbar.

Die Show wird unterstützt durch Hauptsponsor Lindt EXCELLENCE und Premium Sponsor Miele.

Medienkontakte

Viviane Bühr, Leiterin Unternehmenskommunikation Betty Bossi, Tel. +41 44 209 19 73, kommunikation@bettybossi.ch

Reto Hütter, Mediensprecher DASZELT, Tel. +41 61 260 06 30, reto.huetter@daszelt.ch

Über Betty Bossi

Betty Bossi macht das Kochen, Essen und Leben einfach. Seit Generationen steht die Schweizer Pioniermarke für Lösungen, die allen schmecken und denen alle vertrauen. Sie hat die Schweizer Küche geprägt wie kaum jemand sonst. Mit ihren gelingsicheren Rezepten und Ideen, cleveren Helfern in Küche und Haushalt sowie innovativen Foodprodukten gehört sie zu den Lieblingsmarken der Schweiz.

Über DASZELT

Was als kleines Projekt im Rahmen der Expo.02 begann, entwickelte sich zu einem festen Bestandteil des Schweizer Kulturlebens. DASZELT tourt als mobile Kultur- und Eventplattform durch die ganze Schweiz, inklusive Romandie und Tessin. Von Konzerten, über Zirkusvorstellungen bis zu Comedyshows ist alles dabei – direkt vor der Haustür.

Über Lindt EXCELLENCE

Edle Kakaobohnen und erlesene Zutaten, kombiniert mit der Erfahrung und Leidenschaft der Lindt Maîtres Chocolatiers – das ist das Geheimnis von Lindt EXCELLENCE. Der Klassiker mit hohem Kakaoanteil überzeugt mit seinem intensiven und doch milden Geschmack und ist der perfekte Pairing-Partner, der im Zusammenspiel mit weiteren Zutaten seine Vielseitigkeit beweist.

Über Miele

Miele gilt als weltweit führender Anbieter von Premium-Hausgeräten, mit einem begeisternden Portfolio für die Küche, Wäsche- und Bodenpflege im zunehmend vernetzten Zuhause. Hinzu kommen Maschinen, Anlagen und Services für den Einsatz etwa in Hotels, Büros oder Pflegeeinrichtungen sowie in der Medizintechnik. Seit seiner Gründung im Jahr 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen «Immer Besser», bezogen auf Qualität, Innovativität, Performance und zeitlose Eleganz. Mit seinen langlebigen und energiesparenden Geräten unterstützt Miele seine Kundinnen und Kunden darin, ihren Alltag möglichst nachhaltig zu gestalten. Das Unternehmen befindet sich in der Hand der beiden Gründerfamilien Miele und Zinkann und unterhält 19 Produktionsstandorte, davon acht in Deutschland. Weltweit arbeiten etwa 22.500 Menschen für Miele. Bei der Vertriebsgesellschaft Schweiz sind etwa 450 Mitarbeitende beschäftigt

