BitMine Immersion (BMNR) meldet Krypto- und Bargeldbestände von 10,8 Milliarden US-Dollar, ETH-Bestände von über 2,151 Millionen

BitMine Krypto- und Bargeldbestände sowie „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 10,771 Milliarden US-Dollar, darunter 2,151 Millionen ETH-Token, unbelastete Barmittel in Höhe von 569 Millionen US-Dollar und andere Krypto-Bestände

BitMine ist die am 28. häufigsten gehandelte Aktie in den USA mit einem Handelsvolumen von 2,0 Milliarden US-Dollar pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)

BitMine wird weiterhin von einer Gruppe namhafter institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatanleger Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von BitMine zu fördern, 5 % der ETH zu erwerben

(NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies („BitMine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, hat heute bekannt gegeben, dass es Kryptowährungen, Bargeld und „Moonshots" im Gesamtwert von 10,771 Milliarden US-Dollar hält.

Mit Stand zum 14. September um 6:00 pm ET umfassen die Kryptowährungsbestände des Unternehmens 2.151.676 ETH zu einem Preis von 4.632 US-Dollar pro ETH (Bloomberg), 192 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung in Höhe von 214 Millionen US-Dollar an Eightco (NASDAQ-ORBS) („Moonshots") sowie unbelastete Barmittel in Höhe von 569 Millionen US-Dollar.

Die BitMine-Kryptobestände sind die Nummer 1 unter den Ethereum-Reserven und die Nummer 2 unter den globalen Reserven, hinter Strategy Inc (MSTR), das 638.460 BTC im Wert von 74 Milliarden US-Dollar besitzt. BitMine bleibt das größte ETH-Treasury weltweit.

„BitMine verfügt über Kryptowährungsbestände im Gesamtwert von fast 11 Milliarden US-Dollar und hat den Meilenstein von 2 Millionen ETH überschritten. Wie wir bereits in der Botschaft des Vorsitzenden vom August erwähnt haben, führt die Konvergenz der beiden Entwicklungen – Wall Street steigt in die Blockchain ein und KI/agentenbasierte KI schafft eine Token-Wirtschaft – zu einem Superzyklus für Ethereum. Und das Potenzgesetz kommt großen ETH-Inhabern zugute, daher verfolgen wir die „Alchemie der 5 %" bei ETH", sagte Thomas „Tom" Lee von Fundstrat, Vorsitzender von BitMine. „Bei BitMine sind wir unseren Mitbewerbern im Bereich Krypto-Treasury sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit der Steigerung des Krypto-NAV pro Aktie als auch hinsichtlich der hohen Handelsliquidität unserer Aktien führend."

Der GENIUS Act und das Projekt Crypto der SEC sind für die Finanzdienstleistungen 2025 ebenso transformativ wie die Maßnahmen der USA am 15. August 1971, mit denen Bretton Woods und der Goldstandard des US-Dollars vor 54 Jahren abgeschafft wurden. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und schuf die legendären Wall-Street-Giganten sowie die Finanz- und Zahlungssysteme von heute. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

„Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass Ethereum einer der größten Makro-Trades der nächsten 10 bis 15 Jahre sein wird", so Lee weiter. „Der Einstieg der Wall Street und der KI in die Blockchain dürfte zu einer tiefgreifenden Transformation des heutigen Finanzsystems führen. Und der Großteil davon findet auf Ethereum statt."

BitMine ist heute eine der am meisten gehandelten Aktien in den USA. Nach Daten von Fundstrat wurde die Aktie mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 2,0 Milliarden US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 12. September 2025) gehandelt und belegte damit Platz 28 in den USA, hinter Eli Lilly (Platz 27) und vor Arista Networks (Platz 29) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Fundstrat-Studie).

Informationen zu BitMine BitMine ist ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen liegt, unabhängig davon, ob diese durch unsere Bitcoin-Mining-Aktivitäten oder aus den Erlösen von Kapitalbeschaffungsmaßnahmen erworben wurden. Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören Bitcoin-Mining, synthetisches Bitcoin-Mining durch Beteiligung am Bitcoin-Mining, Hashrate als Finanzprodukt, Beratungs- und Mining-Dienstleistungen für Unternehmen, die an Einnahmen in Bitcoin interessiert sind, sowie allgemeine Bitcoin-Beratung für börsennotierte Unternehmen. Die Niederlassungen von BitMine befinden sich in Niedrigkosten-Energieregionen in Trinidad, Pecos, Texas, und Silverton, Texas.

