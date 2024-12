VYTAL Global GmbH

SAP Holiday Party: Deutschlands erste Großveranstaltung im 100%igen Mehrwegformat

Bild-Infos

Download

Köln/Walldorf (ots)

Die SAP Holiday Party markiert einen Wendepunkt in der Organisation nachhaltiger Firmenveranstaltungen. Als eine der ersten Veranstaltungen ihrer Größenordnung in Deutschland wird sie vollständig mit einem 100%igen Mehrwegsystem realisiert. Mehr als 12.000 Gäste feiern müllfrei und zeigen, dass große Firmenevents umweltfreundlich und zukunftsweisend gestaltet werden können. In enger Zusammenarbeit mit VYTAL Global GmbH sowie weiteren Partnern wird die Feier zu einem Leuchtturmprojekt für nachhaltige Veranstaltungsplanung.

Die SAP Holiday Party ist weit mehr als ein Event - sie ist ein Statement. Mit dem vollständig umgesetzten Mehrwegsystem von Vytal wird nicht nur Abfall eliminiert, sondern auch ein Modell geschaffen, das aufzeigt, wie Nachhaltigkeit und Effizienz auf Großveranstaltungen Hand in Hand gehen können. Unterstützt von Partnern wie Aramark, Consortium und Küchenservice Feil bietet das Event einen innovativen Ansatz, der den Einsatz von Einwegverpackungen vollständig ersetzt.

Die SAP Holiday Party bietet die Gelegenheit, zentrale Werte in die Praxis umzusetzen. Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie, und mit diesem Projekt soll gezeigt werden, dass auch große Veranstaltungen ressourcenschonend gestaltet werden können, ohne dabei auf Komfort und Qualität zu verzichten.

Als Pionier auf dem Gebiet nachhaltiger Lösungen ist Vytal Global eine treibende Kraft hinter dem Erfolg dieses Projekts. Mit ihrer Technologie und Expertise konnte ein offenes Mehrwegsystem geschaffen werden, das sowohl logistisch als auch ökologisch überzeugt. Speisen und Getränke werden in hochwertigen Mehrwegbehältern serviert, die durch smarte Prozesse wie RFID-Tracking nahtlos ausgeliehen und zurückgegeben werden können.

"Unsere Partnerschaft mit SAP zeigt, was möglich ist, wenn Unternehmen gemeinsam Verantwortung übernehmen", betont Dr. Josephine Kreische, Managing Director der VYTAL Global GmbH. "Nach langer, erfolgreicher Zusammenarbeit in der Mitarbeiterverpflegung ist die Partnerschaft von Vytal und SAP ein konsequenter nächster Schritt bei der Eliminierung von Einweg in einem immer globaleren Kontext. Wir freuen uns über die Ausweitung der Partnerschaft und blicken positiv auf ein gemeinsames Jahr 2025."

Neben der Müllvermeidung stärkt das Projekt die Positionierung von SAP und Vytal als Vorreiter in der nachhaltigen Veranstaltungsbranche. Durch den gemeinsamen Erfolg entsteht ein Blueprint, der andere Unternehmen dazu inspiriert, ähnliche Wege zu gehen - sei es bei Großveranstaltungen oder im Alltag, etwa in Betriebskantinen.

Die SAP Holiday Party unterstreicht nicht nur das Engagement der Partnerunternehmen für die Umwelt, sondern bietet auch einen wichtigen Impuls für die Veranstaltungsindustrie. Sie zeigt, dass Nachhaltigkeit nicht kompliziert oder aufwendig sein muss, sondern durch Partnerschaften und innovative Technologien einfach realisiert werden kann.

SAP und Vytal laden Unternehmen in ganz Deutschland ein, sich diesem Beispiel anzuschließen. Gemeinsam lassen sich Lösungen finden, die nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich tragfähig sind.

Über VYTAL Global GmbH

Die VYTAL Global GmbH revolutioniert die Verpackungsindustrie, indem es Einwegverpackungen durch fortschrittliche Mehrweglösungen ersetzt. Mit modernster Software und Datenanalysen bietet Vytal kosteneffiziente, nachhaltige Verpackungsoptionen, die sowohl Unternehmen als auch der Umwelt zugutekommen. International bekannt durch die Harvard Business Review für sein wegweisendes Datenmodell, steht Vytal an der Spitze des globalen Übergangs zur Kreislaufwirtschaft. Mit einem Netzwerk von über 7.000 Partnern in 22 Ländern führt das Unternehmen den Kampf gegen Einwegverpackungsmüll an.

Über SAP

SAP SE zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Unternehmenssoftware und setzt sich für Innovation und Nachhaltigkeit ein. Mit Initiativen wie der 100%igen Mehrweg-Weihnachtsfeier zeigt SAP, dass wirtschaftlicher Erfolg und ökologische Verantwortung untrennbar miteinander verbunden sind.