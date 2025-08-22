BLUETTI POWER INC.

Saubere Energie für alle: BLUETTI und UN-Habitat verstärken Partnerschaft zur Erweiterung des Zugangs zu sauberer Energie in Afrika

Nairobi, Kenia (ots/PRNewswire)

Das weltweit führende Unternehmen für saubere Energie BLUETTI hat seine Partnerschaft mit dem Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-Habitat) vertieft, um den Zugang zu nachhaltiger sauberer Energie in ganz Afrika zu beschleunigen. Aufbauend auf der laufenden Initiative 'Lighting An African Family' (LAAF) in Kenia, die sich nun im vierten Jahr befindet, kommt das Programm weiterhin 500 Familien und mehr als 2.000 Bewohnern in städtischen und stadtnahen unterversorgten Gemeinden zugute, die mehrheitlich von Frauen geführte Haushalte sind.

Im Rahmen dieser Partnerschaft nahm BLUETTI an der 2025 Devolution Conference (12.-15. August), Kenias wichtigstem politischen Forum, teil, um zu zeigen, wie saubere, erschwingliche Energielösungen den Wohnungsbau, die Widerstandsfähigkeit der Städte und intelligente urbane Lösungen unterstützen. Die Konferenz bekräftigte das gemeinsame Engagement der Parteien, Institutionen und der kenianischen Regierung, dass saubere Energie für die Förderung einer nachhaltigen Zukunft für alle entscheidend ist.

Aufbauend auf dieser Dynamik engagierte die Partnerschaft Gemeinden in zwei städtischen Gebieten: Muhoroni, ein schnell wachsendes Stadtrandgebiet im Bezirk Kisumu, sowie EX-Grogon und Mathare, informelle Siedlungen im Zentrum von Nairobi. Durch Schulungen und Technologietransfer spendete BLUETTI 500 E60 Solar Lighting and Storage-Kits, von denen über 2.000 Einwohner profitieren. Im Laufe von fünf Jahren soll die Initiative die Kohlendioxidemissionen um 337,5 Tonnen reduzieren und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit der Städte und das Umweltbewusstsein in den Gemeinden stärken.

"Die Partnerschaft mit BLUETTI bringt bedürftigen Familien in Afrika südlich der Sahara erneuerbare Energien, insbesondere für von Frauen geführte Haushalte, und ist ein Beispiel für ein Partnerschaftsmodell zwischen den Vereinten Nationen und dem Privatsektor", sagte Mr Oumar Sylla, Director of the Regional Office for Africa at UN-Habitat, bei einem Treffen mit Vertretern von BLUETTI in den UN-Büros in Nairobi.

"Wir sind stolz darauf, unsere gemeinsamen Bemühungen mit UN-Habitat zu verstärken und uns der Aufgabe und Verantwortung zu stellen, die Sustainable Development Goals voranzutreiben", sagte James Ray, Sprecher von BLUETTI.

Nach dem Start in Kenia planen BLUETTI und UN-Habitat die Ausweitung entsprechender Programme auf andere afrikanische Länder und bekräftigen damit ihr Engagement für Nachhaltigkeit und Energiegerechtigkeit.

Informationen zu BLUETTI

Als Technologiepionier im Bereich der sauberen Energie liefert BLUETTI zuverlässige Lösungen, die von Home-Batterie-Backup-Systemen bis hin zu tragbaren Stromstationen für Outdoor-Abenteuer reichen. BLUETTI genießt das Vertrauen von über 3,5 Milliarden Nutzern in mehr als 110 Ländern und Regionen und setzt sich für langfristige Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Innovation ein.

Über UN-Habitat

Das Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-Habitat) ist die zentrale Stelle der Vereinten Nationen für Urbanisierung, die sozial und ökologisch nachhaltige Städte und Gemeinden fördert und weltweit mit Partnern zusammenarbeitet, um eine integrative, widerstandsfähige Entwicklung zu fördern und gleichzeitig Ungleichheit, Diskriminierung und Armut zu verringern.

