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Der neue Weitwander-Trend: Sternwanderungen

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Sternwandern ist perfekt für Einsteiger:innen. Pressemitteilung & Bildmaterial downloaden

Villach (ots)

Neue Sternwanderungen auf weitwanderwege.com zeigen, wie flexibel und komfortabel mehrtägiges Wandern mit einem festen Ausgangsort sein kann.

Mehrtägig wandern, ohne täglich die Unterkunft zu wechseln: Genau das machen Sternwanderungen möglich. Statt von Hütte zu Hütte weiterzuziehen, verbringen Wandernde mehrere Tage an einem Ort und erkunden die Region auf sternförmig angelegten Tageswanderungen. Mit einer neuen Kategorie macht auch die größte Inspirationsplattform für Weitwandern im deutschsprachigen Raum dieses Wanderkonzept nun sichtbar und inspiriert dazu, Regionen Schritt für Schritt in ihrer ganzen Vielfalt kennenzulernen.

Fünf Regionen, fünf Sternwanderungen zum Ankommen:

  1. Kaiserblüte (Wilder Kaiser, Tirol)
  2. Ach Du Grüne Neune (Hochkönig, Salzburg)
  3. Hütten- & Gipfelglück im Großarltal (Salzburg)
  4. Welterbesteig Wachau – Sternwanderung ab Krems (Niederösterreich)
  5. Gschnitztaler Hüttenstern (Wipptal, Tirol)

Sternwandern ist perfekt für Einsteiger:innen. Pressemitteilung & Bildmaterial downloaden

Pressekontakt:

Österreichs Wanderdörfer e.V.
Iris Zeiler
Telefon: +43 (0) 4242/25 75 30 - 203
E-Mail: iris.zeiler@wanderdoerfer.at
Website: https://www.wanderdoerfer.at

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