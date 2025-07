XUELEI FRAGRANCE MUSEUM

Handwerkskunst zu Ehren der Duftkultur - Das größte Duftmuseum der Welt wird in Guangzhou offiziell eröffnet

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Am Morgen des 9. Juli 2025 wurde das Xuelei Fragrance Museum in Guangzhou, China, offiziell der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Als bisher größtes Duftmuseum der Welt markiert sein Debüt einen bedeutenden Meilenstein in Chinas wachsender Präsenz in der globalen Duftlandschaft.

Die architektonische Gestaltung des über 7.000 Quadratmeter großen Museums ist inspiriert von der Verschmelzung von schneebedeckten Bergen und Parfümdestillationsanlagen. Sein rotes Backsteingehäuse mit seiner strukturierten Handwerkskunst symbolisiert das Streben der Xuelei Group nach technischen Spitzenleistungen und handwerklicher Perfektion. Das Museum, das sich der Dufterziehung und dem Eintauchen in die Kultur verschrieben hat, integriert nahtlos intelligente Technologien und über 300 einzigartige Duftprofile, um ein umfassendes, interaktives Erlebnis zu schaffen. Durch multisensorische Resonanz, zeitübergreifende Szenarien und dimensionenübergreifende Perspektiven werden die Besucher eingeladen, eine dynamische, sensorische Welt der Düfte zu erkunden, die greifbar, interaktiv und reichhaltig zu entdecken ist.

Führungskräfte und Vertreter führender globaler Parfümhersteller - darunter Givaudan, Firmenich, IFF, Symrise, MANE, Iberchem und CPL Aromas - nahmen an der Eröffnungszeremonie teil und überbrachten ihre Glückwünsche zur offiziellen Einweihung des Museums. Diese Unternehmen haben alle zum Bau des Museums beigetragen. Herr Mr. Weng Zhenguo, Vorsitzender der Xuelei Group und Gründer des Museums, sprach über die fast 30-jährige Reise des Unternehmens in der Duftinnovation, dankte seinem Team und seinen Partnern von ganzem Herzen und teilte seine Vision für die Zukunft der Duftindustrie in China.

Als wegweisendes Projekt und Liebesdienst von Xuelei widmet sich das Museum der Erforschung und Wiederbelebung der traditionellen chinesischen Duftkultur und baut gleichzeitig eine globale Brücke für den olfaktorischen Dialog zwischen Ost und West. Das Museum ist nicht nur ein Kulturdenkmal, sondern dient auch als Innovationskatalysator für die Branche. Durch die enge Verzahnung von Wissenschaft, Industrie und Forschung bietet es eine Plattform für die Entwicklung von Talenten, technologische Innovationen und den akademischen Austausch - und hilft so, die nächste Generation globaler Riechstoffexperten vorzubereiten. Durch die Bündelung von Markenressourcen und die Straffung der Lieferkette werden chinesische Parfümhersteller in die Lage versetzt, auf der internationalen Bühne zu konkurrieren und sich selbstbewusst zu weltbekannten Marken zu entwickeln.

In Zukunft wird das Xuelei Fragrance Museum die Erforschung der traditionellen chinesischen Duftkultur weiter vertiefen und gleichzeitig modernste globale Perspektiven einbeziehen. Mit Hilfe von Düften soll eine Verbindung zwischen Tradition und Innovation und zwischen dem Osten und der Welt geschaffen werden - eine neue kulturelle Brücke durch olfaktorische Kunstfertigkeit.

Über Xuelei

Guangzhou Xuelei Cosmetics Co., Ltd. ist seit 30 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung von Düften und Parfüms sowie auf integrierte Lösungen spezialisiert. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für die Innovation von Düften, die Produktion und die globale Markenunterstützung aus einer Hand.

