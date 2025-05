Hisense Group

Hisense erweitert ITS ConnectLife-Plattform auf Geräte von Drittanbietern über Home-APIs von Google

Qingdao, China (ots/PRNewswire)

Hisense, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, gab heute die Integration von Googles neuen Home-APIs in seine ConnectLife-App bekannt, mit denen Nutzer ihre Smart-Home-Geräte von Drittanbietern bis zum Herbst in das ConnectLife-Ökosystem integrieren können. Dieser Schritt ermöglicht es Nutzern der ConnectLife-App von Hisense, nicht nur Hisense-Produkte wie Fernseher, Kühlschränke und Klimaanlagen, sondern auch eine breite Palette beliebter Smart-Home-Geräte von Drittanbietern nahtlos einzubinden und zu steuern und so ein integriertes Smart-Home-Erlebnis zu schaffen.

Diese Ankündigung fällt mit der Google I/O 2025 zusammen, bei der Hisense als Launch-Partner für Googles neue Home-APIs vorgestellt wird. Diese Integration nutzt den Zugriff der Google Home-APIs auf über 750 Millionen Geräte, darunter Matter, „Works with Google Home"-zertifizierte Geräte und Google Nest-Geräte. Die erweiterte Konnektivität bietet eine verbesserte Gerätekompatibilität und ausgefeilte Automatisierungsfunktionen, sodass Benutzer sowohl Hisense-Produkte als auch Geräte von Drittanbietern wie intelligente Steckdosen, Beleuchtung, Türklingeln, Vorhänge und vieles mehr mit einer einzigen App steuern können.

ConnectLife-Nutzer können nahtlos Geräte von Drittanbietern einbinden, um Erlebnisse zu ermöglichen, die Unterhaltung, Haustierpflege, Luftqualität und vieles mehr verbessern. One-Touch-Modi und benutzerdefinierte Automatisierungen können Hisense-Produkte mit Geräten von Drittanbietern kombinieren, um intelligente Reaktionen im Haus zu erzeugen, wie z. B. Klimaanlagen, die sich automatisch auf der Grundlage von Luftqualitätssensoren von Drittanbietern einstellen, oder intelligente Lampen, die visuelle Benachrichtigungen liefern, wenn die VersaTemp-Schublade des Hisense-Kühlschranks die ideale Temperatur zum Kühlen von Getränken erreicht.

Visuelle Benachrichtigungen über Smart Lights gab es zwar schon bisher, aber dank der Integration von Hisense können Nutzer diese detaillierten geräteübergreifenden Interaktionen ganz einfach direkt in der intuitiven ConnectLife-App konfigurieren. Dies vereinfacht die Einrichtung und bietet Vorteile wie die visuelle Benachrichtigung von schwerhörigen Nutzern durch Smart Lights von Drittanbietern, wenn sie gerade mit anderen Aufgaben im Haushalt beschäftigt sind oder ihr Smartphone stummgeschaltet haben. So entsteht ein nahtloses, einheitliches Smart-Home-Erlebnis, ohne dass mehrere Apps von Drittanbietern für die Konfiguration verwendet werden müssen.

„Bei Hisense haben wir uns dazu verpflichtet, das smarte Leben für alle einfacher zu machen", so Miguel Becerra, Direktor für Smart Home Experiences, Hisense Americas Region. „Diese Integration verbessert ConnectLife, um nahtlose Erlebnisse zu schaffen, die den Alltag für unsere Kunden bequemer und angenehmer machen."

Die verbesserte ConnectLife-App mit Google Home APIs-Integration wird diesen Herbst sowohl für Android- als auch für iOS-Plattformen verfügbar sein.

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer zwei bei ausgelieferten Fernsehgeräten (2022 bis 2024) und die Nummer eins im Fernsehersegment von 100 Zoll und mehr (2023 bis 2024). Als erster offizieller Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten Publikum in Kontakt zu treten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2694867/1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2694868/ConnectLife_app.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2694869/ConnectLife__app.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-erweitert-its-connectlife-plattform-auf-gerate-von-drittanbietern-uber-home-apis-von-google-302464804.html