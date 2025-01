EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

Ausgezeichnete Arbeitsbedingungen - EDEKA-Zentrale zum 13. Mal in Folge als "Top Employer" ausgezeichnet

Hamburg (ots)

Auszeichnung für exzellente Weiterbildungsmöglichkeiten, starkes Nachhaltigkeitsengagement und umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement

Die EDEKA-Zentrale wird bereits zum 13. Mal in Folge als "Top Employer" ausgezeichnet und zählt weiterhin zu den besten Arbeitgebern Deutschlands. Im Rahmen der diesjährigen Auszeichnung würdigt das unabhängige Top Employers Institut die hochwertigen Weiterbildungsangebote, das vorbildliche Engagement für Nachhaltigkeit und das erstklassige betriebliche Gesundheitsmanagement der EDEKA-Zentrale.

Das Top Employers Institut zeichnet mit der Zertifizierung jährlich Unternehmen mit exzellentem Personalmanagement aus. "Wir freuen uns sehr, zum 13. Mal in Folge die Auszeichnung Top Employer zu erhalten. Uns ist es ein wichtiges Anliegen, unseren rund 1.300 Mitarbeitenden in der Hamburger EDEKA-Zentrale ein attraktives Arbeitsumfeld zu bieten und uns stetig in unserem Angebot zu verbessern", so Peter Keitel, Vorstand Finanzen und Personal der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co KG.

Die EDEKA-Zentrale konnte im Audit der diesjährigen Auszeichnung besonders mit ihren Lern- und Weiterbildungsangeboten sowie dem betrieblichen Gesundheitsmanagement überzeugen. So haben alle Mitarbeitenden Zugriff auf interaktive Lerninhalte, um ihr EDEKA-, Einzelhandels- oder Methodenwissen auszubauen. Auch zu persönlichen Kompetenzen sowie Management- oder Führungsthemen bietet die EDEKA-Zentrale fundierte Fortbildungsmöglichkeiten. Das betriebliche Gesundheitsmanagement "EDEKA fit&gesund" überzeugt mit seinem ganzheitlichen Ansatz, der Angebote in Bewegung, mentaler Gesundheit, Ernährung und Suchtprävention umfasst. Für das vorbildliche Engagement in diesem Bereich wurde die EDEKA-Zentrale im Dezember 2024 bereits mit dem "Corporate Health Award" ausgezeichnet. Zudem konnte sie sich für den innovativen "Monat der Frauengesundheit" zuletzt auch eine Top-Platzierung beim Deutschen Personalwirtschaftspreis 2024 sichern.

Bei der Auditierung überzeugte die EDEKA-Zentrale darüber hinaus mit ihrem Nachhaltigkeitsengagement, zu dem auch die Mitarbeitenden selbst einen wichtigen Beitrag leisten. Unter dem Motto "Wenn EDEKA wüsste, was EDEKA weiß" wurde 2024 etwa die interne Nachhaltigkeit-Awareness-Kampagne "EDEKA Verantwortung" entwickelt. Den Auftakt der Kampagne bildete im Mai 2024 die interne "Woche der Verantwortung", um gemeinsam mit den Mitarbeitenden mehr Bewusstsein rund um das Thema Nachhaltigkeit zu schaffen.

Das unabhängige Forschungsinstitut Top Employers Institute zertifiziert seit über 30 Jahren Unternehmen, die herausragende Arbeitsbedingungen bieten. Für eine objektive Vergleichbarkeit durchlaufen alle Arbeitgeber weltweit einen einheitlichen Bewertungsprozess. In diesem Jahr erhielten 2.400 Arbeitgeber in 125 Ländern die Auszeichnung "Top Employer".

EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.400 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2023 mit rund 11.050 Märkten und rund 410.700 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 70,7 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.