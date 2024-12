iM Global Partner

iM Global Partner legt Multi-Cap-Aktienfonds für die Eurozone auf

Paris und London (ots/PRNewswire)

iM Global Partner (iMGP) hat die Auflegung eines neuen Aktienfonds für die Eurozone angekündigt, den iMGP Euro Select Fund, der von der iMGP Partnergesellschaft Zadig Asset Management (Zadig), einem Spezialisten für europäische Aktien, verwaltet wird. Dieser Multi-Cap-Aktienfonds wird sich auf Unternehmen der Eurozone konzentrieren und soll ein „One-Stop-Shop" für Kunden sein, die Zugang zu den besten Ideen von Zadig Asset Management haben möchten.

Er wird von den erfahrenen Portfoliomanagern Francesco Rustici (Mid- und Small-Caps) und Régis Bégué (Large-Caps) mitverwaltet.

Francesco Rustici ist Co-Manager des Memnon Opportunities Fund und hat ein AAA-Rating von Citywire. Er steht auf Platz 2 von 263 Fondsmanagern in der Kategorie Equity - European Small & Medium Companies über 3 Jahre für die Gesamtrendite und bringt über 28 Jahre Erfahrung in den Fonds ein.

Régis Bégué ist Partner von Zadig Asset Management und Co-Manager des Memnon European Equity Fund und verfügt über mehr als 29 Jahre Erfahrung. Er kam im April 2024 zu Zadig, nachdem er eine erfolgreiche Karriere bei Lazard Frères Gestion hinter sich hatte, wo er als Managing Director für die Verwaltung von Kundenvermögen in Höhe von 10 Mrd. EUR (im Jahr 2023) verantwortlich war, davon 6 Mrd. EUR in europäischen Aktien.

Das Zadig-Team glaubt an ein wirklich aktives Management und konzentriert sich auf Investitionen mit hoher Überzeugungskraft und opportunistische Aktienauswahl mit einem stilneutralen Ansatz. Der Fonds wird auf einem bewertungsorientierten Bottom-up-Prozess aufbauen und ein ausgewogenes Engagement in zyklischen, wachstumsorientierten, defensiven und finanziellen Themen aufweisen, wobei er in die Unternehmen investiert, die nach Ansicht des Zadig-Teams das beste Risiko-Rendite-Profil aufweisen.

Der Fonds verfolgt einen Multi-Cap-Blend-Stil und legt den Schwerpunkt auf die Alpha-Generierung. Das aktuelle Portfolio umfasst 40 Aktien (und kann auf maximal 50 aufgestockt werden). Es wird zu mindestens 50 % in Large Caps und zu maximal 50 % in Mid Caps investiert sein, wobei der Schwerpunkt auf der Liquidität liegt.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2583003/iM_Global_Partner.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1957526/iM_Global_Partner_Logo.jpg

KONTAKT: media@imgp.com

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/im-global-partner-legt-multi-cap-aktienfonds-fur-die-eurozone-auf-302333691.html