StorPool: Erster Anbieter von Software-definiertem Primärspeicher bietet Disaster Recovery Engine für KVM-basierte Clouds

StorPool Storage, führender Anbieter von Softwarelösungen für die primäre Datenspeicherung der nächsten Generation, hat heute die erste Disaster Recovery Engine für KVM-basierte Cloud-Infrastrukturen vorgestellt, mit der IT-Dienstleister und Unternehmen virtuelle Maschinen im Katastrophenfall innerhalb weniger Minuten wiederherstellen können.

Die StorPool Disaster Recovery Engine (DRE) ist die erste Lösung ihrer Art und vereinfacht die Konfiguration und Ausführung von Disaster-Recovery-Diensten (DR) für virtuelle Maschinen (VM) in Cloud-Infrastrukturen, die mit dem Linux KVM-Hypervisor und der StorPool-Speicherplattform erstellt wurden. Der StorPool DRE kann Umgebungen mit zehn bis tausenden von VMs schützen. Sie vereinfacht Disaster-Recovery-Szenarien wie 1:1, viele zu 1, viele zu viele und bietet branchenführende Recovery Point Objective (RPO) und Recovery Time Objective (RTO) von virtuellen Maschinen in Katastrophenszenarien, um einen unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb zu gewährleisten.

Mit dieser neuen Funktion ist StorPool Storage die erste softwaredefinierte Plattform für Primärdatenspeicher mit integrierten DR-Funktionen für KVM-basierte Clouds. Die Disaster Recovery Engine von StorPool hilft Unternehmen, das Datenrisiko und die Ausfallzeiten zu minimieren und gleichzeitig VM-Failover und Failback in Katastrophenszenarien zu automatisieren. Damit entfällt für die Kunden die Notwendigkeit, eine Vielzahl von Produkten verschiedener Anbieter für die Sicherung und Wiederherstellung der Geschäftskontinuität zu verwenden.

Bisher waren solche Funktionen in anderen Ökosystemen verfügbar (z. B. VMware von Broadcom), aber die Implementierung für KVM-basierte Clouds war zu kompliziert und kostspielig, was die Akzeptanz des KVM-Hypervisors einschränkte. StorPool Storage ist vollständig in die am häufigsten verwendeten KVM-Cloud-Management-Plattformen – CloudStack, OpenNebula, OpenStack und Proxmox – integriert.

„Die Disaster Recovery (DR)-Engine von StorPool ist zu einem zentralen Bestandteil des RapidCompute-Angebots geworden und ermöglicht es uns, fortschrittliche DRaaS-Funktionen in unsere KVM-basierte OpenStack-Cloud-Plattform zu integrieren. Die Fähigkeit von StorPool, strenge RPO- und RTO-Ziele konsequent zu erfüllen, gewährleistet den Schutz und die schnelle Wiederherstellung von Kunden-Workloads bei Ausfällen", sagte Imtiaz Khan, Chief Technology Officer von RapidCompute.

„Wir vertrauen StorPool seit über einem Jahrzehnt bei der Bereitstellung wichtiger Speicherkomponenten für unsere Clouds weltweit. StorPool verbindet operative Expertise mit einem marktführenden Produkt in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis", erklärte Robert Jenkin, CEO von CloudSigma. „Mit der neuen Disaster Recovery Engine hilft uns StorPool, die Bedürfnisse unserer Kunden durch eine verbesserte Servicekonsistenz besser zu erfüllen."

„Wir erweitern unser branchenführendes Angebot an vollständig verwalteten Speicherdiensten kontinuierlich um innovative und hochmoderne Funktionen, damit MSPs und Unternehmen ihre Anforderungen an die Geschäftskontinuität erfüllen und übertreffen können", so Boyan Ivanov, CEO von StorPool Storage. „Diese Funktionen sind eine spannende Ergänzung zu einer bereits robusten Cloud-Infrastrukturumgebung, die vollständig von den vollständig verwalteten Speicherdiensten von StorPool unterstützt wird."

StorPool Storage wurde für Workloads entwickelt, die höchste Zuverlässigkeit, hohe Leistung und geringe Latenz erfordern. StorPool wird als Fully Managed Service / Storage as a Service (STaaS) bereitgestellt und bietet: Unsere Teams entwerfen, implementieren, optimieren, überwachen und warten das Speichersystem, sodass Endbenutzer schnelle und zuverlässige Dienste nutzen können, während sich die Technikerteams unserer Kunden auf strategischere Aspekte ihres Unternehmens konzentrieren können.

Die StorPool Disaster Recovery Engine ist vollständig in die bestehende Lizenzierung von StorPool integriert. Um mehr über die StorPool Storage Platform und ihre neuen DR-Funktionen zu erfahren, besuchen Sie die Website des Unternehmens unter https://www.storpool.com.

Die StorPool Disaster Recovery Engine ist jetzt in der öffentlichen Beta-Phase und die allgemeine Freigabe ist für Q2 2025 geplant. Wenn Sie DRE betreiben möchten, wenden Sie sich bitte an StorPool unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Informationen zu StorPool Storage

StorPool Storage ist eine primäre Datenspeicherplattform, die für moderne, groß angelegte Cloud-Infrastrukturen entwickelt wurde. Die Plattform bietet die Geschwindigkeit, Flexibilität, Skalierbarkeit und das Preis-/Leistungsverhältnis, die für moderne Anwendungen und Geschäftsanforderungen erforderlich sind. Zur StorPool-Kundschaft gehören IT-Dienstleister, die öffentliche, private und hybride Clouds aufbauen – Managed Service Provider, Hosting Service Provider, Cloud Service Provider, Unternehmen und SaaS-Anbieter. Die StorPool-Storage-Plattform ist ein Storage-as-a-Service (STaaS) Angebot mit einem „Bring Your Own Server"-Modell. Es kombiniert Software mit einem vollständig verwalteten Datenspeicherservice, der Standardhardware in schnelle, hochverfügbare und skalierbare Speichersysteme verwandelt. Erhalten Sie weitere Informationen zu StorPool Storage und wie wir die Welt durch produktiveres Speichern von Daten beschleunigen!

