20 Jahre Zurich Film Festival - 10 Koproduktionen der SRG sind dabei

Die 20. Ausgabe des Zurich Film Festival (ZFF) steht vor der Tür und die SRG ist als Medienpartnerin dabei. 10 Koproduktionen der SRG werden auf der Leinwand zu sehen sein. Zudem stellt Play Suisse in einer Kollektion ausgewählte Filme der letzten Ausgaben des ZFF zur Verfügung.

Am 3. Oktober startet die 20. Ausgabe des Zurich Film Festival (ZFF). Während elf Tagen werden in Zürich diverse Filme, zusammen mit Filmschaffenden und Schauspieler:innen präsentiert. Auch dieses Jahr ist die SRG mit Koproduktionen im Programm vertreten. Zu den Highlights zählen die SRF-Kultserie "Tschugger 4", der historische Film "Landesverräter" und das Familiendrama "When we were Sisters", die alle am ZFF ihre Weltpremiere feiern. Insgesamt werden 10 SRG-Koproduktionen gezeigt:

"Tschugger 4" (SRF), von David Constantin und Mats Frey

"Landesverräter" (SRF, SRG, ARTE), von Michael Krummenacher

"When we were Sisters" (SRF, SRG, ARTE), von Lisa Brühlmann

"E.1027 - Eileen Gray and the house by the sea" (SRF, RTS, SRG, ARTE), von Beatrice Minger und Christoph Schaub

"Friedas Fall" (SRF), Maria Brendle

"Home is the ocean" (SRF, SRG), von Livia Vonaesch

"Im Schatten der Träume" (SRF, SRG), von Martin Witz

"Les Courageux" (RTS, SRG), von Jasmin Gordon

"Polvo Serán" (RTS, SRG), von Carlos Marqués-Marcet

"Stealing Giants" (SRF, 3sat), von Karl Ammann und Laurin Merz

Die SRG und SRF als Medienpartner beim Zurich Film Festival

Die SRG und SRF sind Medienpartner des ZFF. Zudem ist die SRG Kooperationspartnerin des " Zurich Summit", der grössten ZFF Filmindustrie-Veranstaltung. Die Veranstaltung im The Dolder Grand dient als Ort der Wissensvermittlung und Inspiration. Ein hochkarätiges Line-Up internationaler und nationaler Filmproduzent:innen, Sales Executives und Creators aus Film, TV und Entertainment sowie Technologieunternehmern und Financiers debattierenüber neue Trends in der Branche.

Die SRG organisiert zudem zusammen mit Swiss Films das exklusive Screening " Awards Special Screening" des ZFF. Beim Screening werden stimmberechtigten Oscar-Voter:innen der Schweizer Filmbeitrag "Reinas" von Klaudia Reynicke gezeigt. Ziel ist es, die Kandidatur im Rennen um die goldene Statur zu stärken, um die Chancen auf eine Oscarnominierung zu erhöhen.

In Zusammenarbeit mit SRF wird der " SRF Writer's Day" durchgeführt. Er beinhaltet drei Expertenpanels und ermöglicht einen Austausch auf Augenhöhe. Das diesjährige Thema ist die zukünftige Gestaltung des Schweizer Serienschaffens mit Schwerpunkten auf der KI, Nachwuchsförderung und internationalen Koproduktionen. Durch den Nachmittag begleitet der SRF-Filmjournalist Michael Sennhauser.

Das Zurich Film Festival auf Play Suisse

Mit Play Suisse holt man sich die ZFF-Stimmung direkt bis nach Hause: Die SRG-Streaming-Plattform bietet eine dem ZFF gewidmete Kollektion " Zurich Film Festival" mit 10 Filmen aus den vergangenen Festival-Jahren an. Davon wurden drei Filme neu in die Play Suisse Mediathek aufgenommen: der Abenteuerfilm "Northmen - A Viking Saga" (2014), die Schweizer Dokumentation "The Driven Ones" (2023) und das Komödien-Drama "La Chimera" (2023).