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Philips Sonicare setzt neuen Maßstab in der Mundpflege mit Echtzeit-Feedback direkt auf dem Handstück

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Hamburg (ots)

Die Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige macht vollständige Zahnpflege jetzt 100 % sichtbar: Mit Putz-Anleitung in Echtzeit über den Leuchtring, Mundkarte auf dem Gerät und intelligenter Andruckkontrolle unterstützt sie eine bessere Putzabdeckung, mehr Gewissheit beim Putzen und optimale Ergebnisse - mit bis zu 20x mehr Plaque-Entfernung (1) und bis zu 15x gesünderem Zahnfleisch (2) im Vergleich zu einer Handzahnbürste.

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Mundgesundheit, stellt heute seine bislang fortschrittlichste und intelligenteste elektrische Zahnbürste vor: die Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige. Sie markiert einen Durchbruch in der personalisierten Zahnpflege von Sonicare und ermöglicht Nutzer:innen, in Echtzeit zu sehen, wie gründlich sie putzen.

Studien zeigen, dass ein gesunder Mund ein wichtiger Bestandteil des allgemeinen Wohlbefindens sein kann (3). Dennoch bleibt für mehr als ein Drittel der Menschen - 37 % - zwischen den Zahnarztbesuchen unklar, ob sie wirklich gründlich genug putzen.

Die Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige vereint mehr als drei Jahrzehnte Innovationserfahrung der weltweit von Zahnärzt:innen empfohlenen Schallzahnbürstenmarke und wurde entwickelt, damit Nutzer:innen besser nachvollziehen können, wie gründlich sie putzen. Sie kombiniert KI-gestützte Anleitung direkt auf dem Handstück mit einer kraftvollen und zugleich sanften Reinigung und entfernt bis zu 20x mehr Plaque als eine Handzahnbürste (4).

"Philips Sonicare läutet eine neue Ära der Mundpflege ein, indem wir das Unsichtbare sichtbar machen", sagt Francesco Grillo, Philips Global Business Unit Leader - Oral Healthcare. "Seit Jahrzehnten wird Menschen erklärt, wie sie besser putzen können - doch die meisten wussten nie wirklich, wie gut sie tatsächlich putzen. Mit unserer Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige haben wir das Putzerlebnis grundlegend neu gedacht: durch die Kombination aus fortschrittlicher Sensorik, Anleitung in Echtzeit und KI-gestützter Personalisierung direkt in der Zahnbürste. Das Ergebnis ist eine einfachere, intuitivere und effektivere Möglichkeit, Menschen jeden Tag dabei zu unterstützen, gesündere Gewohnheiten aufzubauen und bessere Ergebnisse für ihre Mundgesundheit zu erzielen."

Dieser Anspruch zeigt sich vor allem im Alltag: Denn trotz regelmäßiger Mundpflege bleibt für die meisten Nutzer einer Zahnbürste schwer einschätzbar, ob sie wirklich alle Bereiche gründlich reinigen.

"Viele Menschen verlassen sich weiterhin auf manuelle Putzroutinen, bei denen bis zu 50 % bakterieller Plaque zurückbleiben können - insbesondere über Nacht, wenn sich Bakterien ungestört vermehren können", sagt Damla Uygur, Philips Regional Business Unit Leader Western Europe Oral Healthcare. "Mit unserer Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige bringen wir unsere Marke auf das nächste Level: Sie hilft mit intelligenter Anleitung und individueller Reinigung dabei, die Zähne wirklich gründlich zu säubern - und macht Schluss mit dem Rätselraten beim täglichen Putzen. Unter dem Motto "Wissen statt Raten" wird vollständige Zahnpflege jetzt 100 % sichtbar, sodass Verbraucher:innen ihre Putzabdeckung in Echtzeit besser verstehen, nachverfolgen und mit mehr Vertrauen in ihre tägliche Mundpflegeroutine gehen können. Das hochwertige Premium-Design macht sie zugleich zu einer stilvollen Ergänzung im Badezimmer."

Auch Zahnmediziner Prof. Dr. Iain Chapple bestätigt: "Ich habe die Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige ausprobiert - und sie hat mein Putzverhalten sofort verändert. Ich war überzeugt, eine äußerst sorgfältige Putzroutine zu haben. Doch ein Blick auf die Mundkarte am Handstück zeigte mir, dass ich den äußeren Bereich des unteren Frontzahn-Sextanten noch einmal nachputzen musste. Am nächsten Morgen nahm ich die Herausforderung bewusst an - und erreichte eine 'vollständige Reinigung'. Das Feedback-Display überzeugt mich; ich überprüfe es jedes Mal. Es ist ein echter Gamechanger für personalisiertes Biofeedback und zugleich ein verlässlicher Sicherheitsanker, der das Verhalten von Patientinnen und Patienten verändern und die Mundgesundheit verbessern wird."

Die Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige verändert das Putzen nachhaltig

Personalisierte Putzanleitung

Vollständige Zahnpflege - jetzt 100 % sichtbar: Die 9900 Prestige nutzt das KI- und Machine-Learning-Modell der dritten Sonicare-Generation und bietet räumlich bewusstes Feedback. Das neue Leuchtring-System zeigt während des Putzens in Echtzeit an, wie gut Nutzer:innen putzen - mit Feedback zur Putzabdeckung, zum Druck und zu schrubbenden Bewegungen.

Die 9900 Prestige nutzt das KI- und Machine-Learning-Modell der dritten Sonicare-Generation und bietet räumlich bewusstes Feedback. Das neue Leuchtring-System zeigt während des Putzens in Echtzeit an, wie gut Nutzer:innen putzen - mit Feedback zur Putzabdeckung, zum Druck und zu schrubbenden Bewegungen. WISSEN STATT RATEN - keine Bereiche mehr auslassen: Das intelligente Feedback zur Putzabdeckung unterstützt in Echtzeit beim Putzen über den Leuchtring und haptisches Feedback. Nach dem Putzen zeigt die 12-Segment-Mundkarte direkt auf dem Handstück, welche Bereiche ausgelassen wurden und wo nachgebessert werden sollte - oder bestätigt eine vollständige Reinigung mit einem strahlenden Lächeln.

Das unterstützt in Echtzeit beim Putzen über den Leuchtring und haptisches Feedback. Nach dem Putzen zeigt die direkt auf dem Handstück, welche Bereiche ausgelassen wurden und wo nachgebessert werden sollte - oder bestätigt eine vollständige Reinigung mit einem strahlenden Lächeln. Nicht zu viel, nicht zu wenig - genau der richtige Druck: Die intelligente Andruckkontrolle von Philips Sonicare unterstützt beim optimalen Putzdruck. Der Leuchtring zeigt den Druck in drei Stufen an: zu wenig, genau richtig oder zu viel. Ist Pressure + SenseIQ aktiviert, erfasst das System Druck, Bewegung und Abdeckung bis zu 100x pro Sekunde während des Putzens und reduziert die Intensität automatisch, wenn mit zu viel Druck geputzt wird - zum Schutz von Zähnen und Zahnfleisch.

Die intelligente Andruckkontrolle von Philips Sonicare unterstützt beim optimalen Putzdruck. Der Leuchtring zeigt den Druck in drei Stufen an: zu wenig, genau richtig oder zu viel. Ist aktiviert, erfasst das System Druck, Bewegung und Abdeckung bis zu 100x pro Sekunde während des Putzens und reduziert die Intensität automatisch, wenn mit zu viel Druck geputzt wird - zum Schutz von Zähnen und Zahnfleisch. Eine Berührung, individuelle Pflege: Über das interaktive Display lassen sich 8 Programme, 3 Intensitätsstufen sowie die Art des Feedbacks auswählen - abgestimmt auf die individuellen Mundpflegebedürfnisse. In Verbindung mit der Sonicare App bietet die Zahnbürste zusätzlich Echtzeit-Feedback und Coaching über eine dynamische visuelle Mundkarte, inklusive Tipps zur Verbesserung der Putztechnik und zur Nachverfolgung der täglichen Mundpflegeroutine.

Verbesserte Reinigung (5) für die Unterstützung des täglichen Wohlbefindens

20x effektiver (4), sanft zum Zahnfleisch: Die Sonicare Fluid Action erzeugt eine dynamische Flüssigkeitsströmung, die Flüssigkeit tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands spült. So werden die Borsten bei der Plaque-Entfernung unterstützt - für eine gründliche Reinigung, auch an schwer erreichbaren Stellen.

Die erzeugt eine dynamische Flüssigkeitsströmung, die Flüssigkeit tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands spült. So werden die Borsten bei der Plaque-Entfernung unterstützt - für eine gründliche Reinigung, auch an schwer erreichbaren Stellen. Leisere (6) und sanfte Reinigung überall erleben: Die Zahnbürste wird vom Next-Generation Sonicare-Antriebssystem betrieben, das bereits in der Sonicare 5000-7000 Series eingeführt wurde. Es sorgt für einen leiseren Motor im Vergleich zur vorherigen DiamondClean Generation sowie für eine verbesserte Energieeffizienz. Der Motor passt die Leistung automatisch an, um auch in schwer erreichbaren Bereichen eine gleichbleibende Reinigung zu gewährleisten.

Die Zahnbürste wird vom betrieben, das bereits in der Sonicare 5000-7000 Series eingeführt wurde. Es sorgt für einen leiseren Motor im Vergleich zur vorherigen DiamondClean Generation sowie für eine verbesserte Energieeffizienz. Der Motor passt die Leistung automatisch an, um auch in schwer erreichbaren Bereichen eine gleichbleibende Reinigung zu gewährleisten. Mit Blick auf den Planeten entwickelt: Die Zahnbürste verfügt über ein neu gestaltetes Gehäuse für Batterietausch und Reparierbarkeit und kommt in papierbasierter Verpackung. Perfekt ergänzt wird sie durch Sonicare Bürstenköpfe aus 70 Prozent biobasiertem Kunststoff (7).

Die Zahnbürste verfügt über ein neu gestaltetes Gehäuse für Batterietausch und Reparierbarkeit und kommt in papierbasierter Verpackung. Perfekt ergänzt wird sie durch Sonicare Bürstenköpfe aus 70 Prozent biobasiertem Kunststoff (7). Premium-Design und Zubehör: Die 9900 Prestige verbindet intelligente Technologie mit ästhetischem Design und ist in drei Premium-Farben erhältlich: Storm Blue, Quartz Black und Silver White. Zum Zubehör gehören ein hochwertiges Ladeglas sowie ein Prestige-Reiseetui mit Ladefunktion - so bleibt die Zahnbürste auch unterwegs geladen.

Philips Sonicare läutet eine neue Ära der Mundpflege ein

Die Einführung der Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige baut auf einem wegweisenden Jahr für Philips Sonicare in Europa auf. 2024 stellte die Marke ihre Next-Generation 5000-7000 Series vor; in diesem Frühjahr folgte die neue 1100 - 4100 Series. Damit bietet Philips Sonicare Verbraucher:innen über das gesamte Portfolio hinweg verbesserte Leistung, ein aufgefrischtes Design, zugänglichere Preispunkte und intuitivere Putzerlebnisse. Die Produkteinführungen stehen zudem im Zeichen von "Feel the Care", der weiterentwickelten Ausrichtung der Marke Sonicare, die das charakteristische "Sonicare Gefühl" durch klinisch nachgewiesene Leistung erlebbar macht.

Die Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean Series 9900 Prestige ist Teil der neuen Next-Generation DiamondClean Range, zu der die Modelle 8000, 8500, 9000 und 9900 gehören. Sie wird ab dem 22. Juli 2026 bei ausgewählten Händlern erhältlich sein; der UVP für die 9900 Prestige liegt bei 449,99 Euro. Einen vollständigen Überblick gibt es auch im Internet: NEU: Next-Generation DiamondClean | Philips

(1) Im Vergleich zu einer Handzahnbürste.

(2) Im Clean-Programm im Vergleich zu einer Handzahnbürste nach 6 Wochen Putzen.

(3) Effects of periodontal disease on glycemic control, complications, and incidence of diabetes mellitus (2020, Mai) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/prd.12271; Periodontitis and cardiovascular diseases: Consensus report (2020, Februar) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcpe.13189; Periodontal diseases and adverse pregnancy outcomes (2018, August) https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jog.13782

(4) In Bezug auf die Plaque-Entfernung, im Vergleich zu einer Handzahnbürste mit A3 Bürstenkopf.

(5) Im Vergleich zu einer Handzahnbürste.

(6) Im Vergleich zu DiamondClean 9000, DiamondClean 9000 Limited/Special Edition, DiamondClean Smart, Prestige 9900.

(7) Bezogen auf den Kunststoff des Bürstenkopfs auf Basis des Massenbilanzansatzes.