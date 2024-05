Stapferhaus

Die einhunderttausendste Besucherin in der Ausstellung "Natur. Und wir?" im Stapferhaus

Das Stapferhaus begrüsst die einhunderttausendste Besucherin der Ausstellung «Natur. Und wir?»

Noch bis zum 30. Juni läuft die erfolgreiche Ausstellung rund um das Thema Natur im Stapferhaus in Lenzburg. Am 8. Mai hat sie die magische Marke von 100'000 Besucher:innen erreicht.

Nicole Heinze aus Zürich staunte nicht schlecht, als sie am Mittwochvormittag an der Kasse des Stapferhauses mit «Herzlichen Glückwunsch» begrüsst wurde und einen Blumenstrauss samt Geschenktasche überreicht bekam. Sie ist die einhunderttausendste Besucherin der Ausstellung «Natur. Und wir?», die nur noch bis Sonntag, 30. Juni zu sehen ist.

«Mir gefällt es, dass die Ausstellung dazu anregt, eigene Sichtweisen zu hinterfragen», sagte Nicole Heinze am Ende ihres Besuchs. Auch ihr Begleiter Michael Deppert findet die Ausstellung gelungen: «Man bekommt sehr viel Input und die interaktiven Elemente sind spannend gemacht.»

In «Natur. Und wir?» tauchen die Besucher:innen von Kopf bis Fuss in eine poetische Welt ein und reden mit, wie das Verhältnis von Mensch und Natur in Zukunft gestaltet werden soll. Die Ausstellung eignet sich sowohl für Gruppenbesuche, zum Beispiel mit Schulklassen, Vereinen oder Arbeitsteams, als auch für den individuellen Besuch.

Zur Finissage am 30. Juni erwartet das Stapferhaus einen besonderen Gast: Der britische Autor, Anwalt und Tierarzt Charles Foster, der in einem aufsehenerregenden Experiment wochenlang wie ein Fuchs gelebt und darüber einen Bestseller geschrieben hat, spricht mit Moderatorin Melanie Pfändler über seine Erfahrungen.

