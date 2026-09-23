TEMU

Temu baut Schulungsangebote für Verkäufer mit TÜV SÜD, Bureau Veritas und QIMA aus

Dublin (ots)

Temu baut seine Schulungsangebote für Verkäufer in Zusammenarbeit mit acht weltweit tätigen Organisationen für Produktprüfung und Zertifizierung aus, darunter TÜV SÜD, Bureau Veritas und QIMA. Die Kurse helfen Verkäufern auf Temu, die Anforderungen an Produktsicherheit und Zertifizierung zu verstehen, die für ihre Produkte und Märkte gelten.

Die Schulungen bieten Verkäufern direkten Zugang zu unabhängigen Fachleuten, die erklären, wie regulatorische Anforderungen auf ihre Produkte anzuwenden sind. Zudem stehen den Verkäufern auf der Plattform Unterstützung bei Prüfungen und Zertifizierungen zur Verfügung.

Die Kurse werden über die Temu Seller Academy per Livestream übertragen. Die im August angebotenen Schulungen verzeichneten insgesamt mehr als 4.000 Aufrufe durch Verkäufer und über 2.000 Interaktionen. Zu diesen Kursen zählen beispielsweise:

TÜV SÜD behandelte die Prüf- und Zertifizierungsanforderungen für Kinderspielzeug in Europa und den USA mit einem Schwerpunkt auf Risikominimierung durch Produktdesign und Materialauswahl.

Bureau Veritas gab einen Überblick über die europäischen Anforderungen an die Spielzeugsicherheit, einschließlich regulatorischer Neuerungen, Kennzeichnungsvorschriften sowie physischer und chemischer Risiken.

Im Rahmen des August-Programms informierte außerdem das EU-finanzierte Produktsicherheitsprojekt SPEAC über die neue EU-Verpackungsverordnung und die konkreten Pflichten für Online-Verkäufer.

Zukünftige Schulungen behandeln Themen rund um Elektronik, Textilien, Schuhe, Kosmetik und Materialien mit Lebensmittelkontakt.

"Jeder neue Markt bringt zusätzliche Pflichten mit sich, von Produktsicherheitsvorschriften bis hin zu Prüfungen und Zertifizierungen", sagte ein Temu-Sprecher. "Indem wir diese Schulungen gemeinsam mit führenden Branchenexperten organisieren, bieten wir Verkäufern direkten Zugang zu Fachleuten und praktischen Informationen, die sie direkt in ihren Betriebsabläufen und Produkten umsetzen können."

Temu führte in der ersten Hälfte des Jahres 2026 mehr als 100 Gespräche mit Wirtschaftsverbänden, Handelskammern und Gründernetzwerken in Europa, um die Schwierigkeiten kleiner Unternehmen im Onlinehandel besser zu verstehen. Dabei wurde wiederholt der praktische Aufwand angesprochen, den der Verkauf in mehreren Märkten an kleine Unternehmen stellt. Dieses Feedback nutzt Temu, um sein Unterstützungsangebot für Händler zu verbessern und auszubauen.

Die Schulungsangebote für Verkäufer sind Teil dieses Unterstützungsangebots. Hinzu kommen spezielle Onboarding-Teams für neue Verkäufer, die im Rahmen des Local Seller Program von Temu fortlaufend beraten. Verkäufer können außerdem ihre bestehende Unternehmenssoftware über mehr als 200 ERP-Integrationen mit Temu verbinden und auf ein Netzwerk von mehr als 150 Logistikdienstleistern in Europa zugreifen, darunter die DHL Group und La Poste.

Temu vertieft den Austausch mit europäischen Wirtschaftsverbänden und hat Absichtserklärungen mit dem Schweizer SKV, Start:up Slovenia, Portugals APDC und Zyperns CITEA unterzeichnet, um einen Erfahrungs- und Wissensaustausch voranzutreiben. Außerdem ist Temu Cross-Border Commerce Europe beigetreten, um sich am EU-Dialog zum grenzüberschreitenden E-Commerce zu beteiligen.

Über Temu

Temu ist eine globale E-Commerce-Plattform, die Verbraucher mit Millionen von Herstellern, Marken und Geschäftspartnern verbindet. Temu ist in mehr als 90 Märkten weltweit tätig und hat es sich zum Ziel gesetzt, erschwingliche, hochwertige Produkte anzubieten, die den Kunden ein besseres Leben ermöglichen.