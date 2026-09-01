Österreichische Familienföderation für Weltfrieden

Stellungnahme zum erstinstanzlichen Urteil im Verfahren gegen Dr. Hak Ja Han

Wien (ots)

Die Familienföderation für Weltfrieden und Vereinigung bedauert das Urteil des Zentralen Bezirksgerichts Seoul vom 31. August 2026 gegen Dr. Hak Ja Han zutiefst.

Nach dem erstinstanzlichen Urteil gegen Dr. Hak Ja Han – zwei Jahre Freiheitsstrafe wegen angeblicher politischer Verflechtungen – hat die Verteidigung umgehend Berufung angekündigt. Die 83-jährige Religionsführerin, international bekannt als „Mother of Peace“, weist alle Vorwürfe entschieden zurück.

Dr. Han widmet ihr Leben seit mehr als sechs Jahrzehnten der Versöhnung, dem interreligiösen Dialog und der friedlichen Wiedervereinigung Koreas. Die Verteidigung betont, dass sie die vorgeworfenen Handlungen weder autorisiert noch wissentlich daran mitgewirkt hat. Offene Fragen zur Beweislage und zur rechtlichen Würdigung machen den Gang in die nächste Instanz erforderlich.