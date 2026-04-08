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Österreichische Familienföderation für Weltfrieden

Dr. Hak Ja Han, Mitbegründerin der Universal Peace Federation, für den Friedensnobelpreis 2026 nominiert

Wien (ots)

Die Nominierung wurde formell von Dr. Ján Figeľ eingereicht, dem ehemaligen Sonderbeauftragten der Europäischen Union für Religions- und Weltanschauungsfreiheit.

Die Nominierung würdigt ihr jahrzehntelanges Engagement für interreligiösen Dialog, humanitäre Hilfe und die Versöhnung auf der koreanischen Halbinsel. Als „Mutter des Friedens“ hat Dr. Hak Ja Han weltweit anerkannte Plattformen geschaffen, darunter die Women’s Federation for World Peace. Sie leitete historische Friedensinitiativen, darunter Gespräche in Moskau und Pjöngjang, und förderte sektorübergreifende Zusammenarbeit zwischen Staatsoberhäuptern, Regierungen und der Zivilgesellschaft. (Presse Volltext )

Kontakt: Medienkoordinator Familienföderation für Weltfrieden Schweiz: Rosa Maria Leggio-Heinrich leggioheinrich@gmail.com +41 77 401 98 68

Familienföderation für Weltfrieden und Vereinigung e.V. Deutschland Robert Bentele, Tel. +4917622731831, E-Mail: fam.bentele@gmail.com

Pressekontakt:

Familienföderation für Weltfrieden Österreich
Johann Brunnbauer
Telefon: 066473579171
E-Mail: hansbrunnbauer@gmail.com

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  • 04.03.2026 – 11:01

    Japan versetzt Religionsfreiheit historischen Schlag

    Wien (ots) - Familienföderation ohne strafrechtliche Verurteilung aufgelöst In einer überraschenden Entscheidung hat der Oberste Gerichtshof von Tokio heute die Regierungsanordnung zur Auflösung der Familienföderation für Weltfrieden und Vereinigung Japan (FFWPU) bestätigt. Damit verliert die Religionsgemeinschaft mit sofortiger Wirkung ihren Rechtsstatus; die Liquidation ihres Vermögens kann nun eingeleitet ...

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