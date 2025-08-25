FORUM SCHLOSSPLATZ

KLAUS MERZ zum 80. Geburtstag: Das Forum Schlossplatz zeigt die Ausstellung «Aussen ist innen – KLAUS MERZ»

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Anlässlich des 80. Geburtstags von KLAUS MERZ nähern sich gleich zwei Ausstellungen und eine Theaterproduktion dem feinen literarischen Kosmos des mit dem Grand Prix Literatur 2024 ausgezeichneten Autors:

Die Ausstellungen «Aussen ist innen – Klaus Merz» ( Forum Schlossplatz Aarau ) sowie «Merz Welt» ( Galerie Litar Zürich ) und die Theaterproduktion «Eine Ahnung vom Ganzen» ( Theater Marie ) ergänzen sich zu einem perspektivenreichen Gesamtbild.

>> Die Ausstellung im Forum Schlossplatz eröffnet am 4. September, bei litar Zürich ist es am 12. September soweit und das Stück vom Theater Marie feiert Première am 6. September. <<

In über sechzig Jahren hat Klaus Merz (*1945) ein einzigartiges literarisches Werk geschaffen: Innenschau und Verdichtung kennzeichnen seine leise, aber umso eindringlichere Sprache. 2024 wurde der Schriftsteller mit dem Grand Prix Literatur ausgezeichnet. Im Herbst 2025 feiert Klaus Merz seinen 80. Geburtstag. Zugleich erscheint der letzte Band seiner Werkausgabe im Haymon Verlag. Es gibt viele Gründe, diesen Autor zu feiern, der sich grossen Festivitäten am liebsten entzieht.

Klaus Merz denkt und schreibt in Bildern. Seine lebenslange Auseinandersetzung mit der bildenden Kunst, intensive Freundschaften zu Künstler:innen, die eigene Sammlung sowie seine enge Verbindung zum Forum Schlossplatz als dessen Gründungsmitglied, bilden den Nährboden für das Projekt.

Die Ausstellung macht ausgewählte Texte von Klaus Merz sinnlich erfahrbar und verbindet sie assoziativ mit Exponaten der Kunst. Die drei Künstlerinnen Barbara Davi, Regula Engeler und Irma Ineichen – alle mit unterschiedlichen biografischen und inhaltlichen Verbindungen zum Autor – knüpfen facettenreich Bezüge zu den gezeigten Texten und verweben so Sprache und Kunst zu überraschenden Konstellationen.

«Aussen ist innen» ist der Titel eines Gedichtes aus dem Band Noch Licht im Haus (2023). In dessen Spur verlaufend, löst sich in der Ausstellung die Trennlinie zwischen Aussen und Innen zunehmend auf: Sie ermöglicht einen tiefen Einblick in das Werk von Klaus Merz und eröffnet zugleich einen Echoraum aus verschiedenen Stimmen. So reagieren die Autorinnen Nora Gomringer, Melinda Nadj Abonji, Teresa Präauer und Theres Roth-Hunkeler sowie die Übersetzerin Marion Graf mit eigenen literarischen Beiträgen auf ihren Lieblingstext von Klaus Merz.

Interventionen von Schüler:innen der Kantonsschule Aarau, eine Auswahl aus der privaten Sammlung von Selma und Klaus Merz sowie zahlreiche Kooperationen und Veranstaltungen in Aarau, im Aargau und in Zürich runden den Reigen ab.

kuratiert von Lena Friedli und Christa Baumberger

5.9.2025 – 18.1.2026

AUSSEN IST INNEN

Klaus Merz

Mit Barbara Davi, Regula Engeler, Irma Ineichen und Werken aus der Sammlung von Selma und Klaus Merz und Interventionen der Schüler:innen der Alten Kantonsschule Aarau

in Kooperation mit Litar

Vernissage: 4. September 2025, 18:30 Uhr

FORUM SCHLOSSPLATZ

Lena Friedli | Leitung Schlossplatz 4, 5000 Aarau +41 62 822 65 11 friedli@forumschlossplatz.ch www.forumschlossplatz.ch