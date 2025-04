SINEXCEL

Weltweit erste netzbildende ESS in Logistikstation in geringer Höhe eingesetzt - SINEXCEL ebnet den Weg für den Durchbruch

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

SINEXCEL (300693.SZ), ein globaler Pionier im Bereich modularer Energiespeicher-, EV-Lade- und Stromqualitätslösungen, stellt gemeinsam mit Shenzhen Qihay, einem führenden Technologieunternehmen, das sich auf intelligente Fahrzeuge und die Wirtschaftlichkeit in geringer Höhe spezialisiert hat, das weltweit erste netzbildende Energiespeichersystem (ESS) für eine Logistikstation in geringer Höhe vor. Dieser Meilenstein bestätigt die Machbarkeit der netzbildenden Energiespeicherung in der Logistik in geringer Höhe und setzt einen neuen Maßstab für die Integration von Stromversorgungssystemen der nächsten Generation in die entstehende Infrastruktur in geringer Höhe.

• Eine globale Premiere: Netzbildender Energiespeicher treibt Drohnenlogistik an

Als erste öffentliche Versorgungsstation der Branche verfügt diese Station über ein Paketschließfach neben einem „Lithium + Natrium"-Hybrid-netzbildendes ESS. Das Schließfach ermöglicht den KI-gesteuerten Drohnenversand, eine intelligente Lagerhaltung und eine effiziente Datenverarbeitung und ermöglicht 5 kg-Lieferungen in einem Umkreis von 15 km. Weitere kommerzielle Pilotprojekte für Logistikzentren und Stützpunkte in geringer Höhe werden voraussichtlich im Juni beginnen.

• Technischer Durchbruch: Lithium-Natrium-Hybrid-netzbildender Energiespeicher

Dieser ESS ist eine wichtige Errungenschaft im Rahmen der großen F&E-Initiative der Provinz Guangdong zu netzbildenden Energiespeicherwandlern. Es bietet eine hohe Zuverlässigkeit, eine lange Lebensdauer und eine verbesserte Energiedichte, die eine robuste Unterstützung für urbane Energiesysteme der nächsten Generation darstellen.

Energie- und Betriebsherausforderungen in der Low-Altitude Economy

Die meisten kleinen Drohnen haben eine Flugzeit von nur 15 bis 20 Minuten und müssen häufig aufgeladen werden. In abgelegenen Gebieten stört eine unzureichende Strominfrastruktur den Betrieb, während die hohen Stromkosten in ländlichen Stationen eine groß angelegte Vermarktung erschweren.

Integriertes Energiezentrum für Anwendungen in geringer Höhe

Dieses netzbildende ESS kann nahtlos mit Solar- und Ladestationen integrieren, um ein mobiles All-in-One „Solar-Speicher-Lade"-Energiezentrum zu schaffen, das zeitnah und zuverlässig Strom für abgelegene Logistik- und Landwirtschaftsszenarien liefert.

Flexible und kosteneffiziente Bereitstellung

Einfach umsetzbar, kann das ESS schnell verlegt werden, wodurch redundante Infrastrukturinvestitionen minimiert und ländliche oder Notfalleinsätze ermöglicht werden. Durch die lange Lebensdauer werden die Abschreibungs- und Betriebskosten weiter gesenkt.

• Führende Innovation in der Low-Altitude Economy und darüber hinaus

SINEXCEL wird die technologische Innovation weiter vorantreiben und die Einführung von netzbildenden Energiespeichern und Ladeinfrastrukturen in der Low-Altitude Economy beschleunigen. Wir werden auch neue Grenzen ausloten, um zur globalen Energiewende beizutragen und das Wachstum aufstrebender Branchen zu fördern.

Informationen zu SINEXCEL

SINEXCEL wurde 2007 gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Energiespeicherung, des Ladens von Elektrofahrzeugen und der Stromqualität. SINEXCEL verfügt über 12 GW installierte Speicherkapazität, 140.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge und fast 20 Millionen Ampere an AHF und arbeitet mit Branchenführern wie EVE Energy und Schneider Electric zusammen, um die Energieunabhängigkeit zu fördern.