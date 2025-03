Digital Blocks GmbH

Josef Zauner von Digital Blocks über das Geheimnis erfolgreicher Handwerksunternehmer: Am Unternehmen arbeiten statt im Unternehmen

Schörfling am Attersee (ots)

Viele Handwerksunternehmer konzentrieren sich gerade zu Beginn vor allem auf das operative Geschäft. Auf Dauer kann diese Herangehensweise jedoch das Wachstum bremsen, wenn strategische Aufgaben wie Finanzen, Prozessmanagement oder Mitarbeiterführung auf der Strecke bleiben. Warum es wichtiger ist, am Unternehmen statt im Unternehmen zu arbeiten und wie Unternehmer das in der Praxis umsetzen können, erfahren Sie hier.

Viele Geschäftsführer im Handwerk arbeiten regelmäßig mehr als 70 Stunden pro Woche – trotzdem scheint der Erfolg ihres Unternehmens auf der Strecke zu bleiben. Das Problem: Sie arbeiten vor allem im statt am Unternehmen. Anstatt ihre Zeit also in das Wachstum und die Zukunft des Unternehmens zu investieren, übernehmen sie unzählige operative Aufgaben. Das ist zu Beginn ganz normal, doch mit dem Wachstum des Unternehmens ändern sich die Anforderungen: Spätestens ab einer bestimmten Größe sollten sich Unternehmer zunehmend aus dem operativen Tagesgeschäft zurückziehen, um sich voll und ganz auf die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens zu konzentrieren – sei es durch Prozessoptimierung, das Setzen langfristiger Ziele oder Mitarbeiterführung. „Der Verdrängungswettbewerb im Handwerk ist in vollem Gange“, warnt Josef Zauner von Digital Blocks. „In der Folge investieren zahlreiche Geschäftsführer aktuell sehr viel Zeit in das operative Geschäft, um ihr Unternehmen am Laufen zu halten. Dabei wäre es gerade jetzt sehr viel wichtiger, am statt im Unternehmen zu arbeiten.“

„Ein Unternehmen ist erst dann wirklich erfolgreich, wenn es auch ohne den Gründer reibungslos funktioniert“, fügt Josef Zauner hinzu. „Der entscheidende Faktor liegt darin, nicht nur im Tagesgeschäft gefangen zu sein, sondern aktiv an der strategischen Ausrichtung des Unternehmens zu arbeiten. Wer moderne Möglichkeiten nutzt, behält nicht nur die Kontrolle über den Betrieb, sondern gewinnt auch mehr Freiraum für andere wichtige Bereiche.“ Mit seiner digitalen Unternehmensberatung Digital Blocks hat sich Josef Zauner auf die Digitalisierung für Handwerks-, Gewerbe- und Produktionsbetriebe spezialisiert. Parallel begleiten sie ihre Kunden auf dem Weg zu smarteren Prozessen und mehr Effizienz, indem sie ihnen dabei helfen, ihre internen Strukturen zu optimieren. Ein großer Fokus liegt außerdem darauf, Geschäftsführer von Handwerksunternehmen von ihrem Alltag zu entlasten, damit sie sich stärker auf strategische Aufgaben konzentrieren können. Insgesamt profitieren die Kunden von Digital Blocks von ganzheitlichen Lösungen, die ihnen dabei helfen, Schritt für Schritt den Weg in die Digitalisierung zu gehen – für eine sichere Positionierung in der Zukunft.

Strategisch statt operativ: Wie Handwerksunternehmer langfristigen Erfolg sichern

„Am Unternehmen zu arbeiten, ist der Schlüssel für langfristigen Erfolg – und das nicht nur für den Betrieb, sondern auch für den Unternehmer selbst“, betont Josef Zauner. „Gerade zu Beginn lohnt es sich, innezuhalten, um sich über die eigenen Ziele klarzuwerden. Es geht darum, eine Vorstellung davon zu entwickeln, wo man in den nächsten Jahren stehen möchte. Dazu gehört auch, den aktuellen Zustand des Unternehmens immer wieder kritisch zu reflektieren.“

Grundsätzlich gibt es durchaus Wege, sich aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen – nicht unbedingt zu 100 Prozent, aber doch so weit, dass Handwerksunternehmer sich auf strategische Aufgaben konzentrieren können, statt ständig kurzfristige Krisen zu bewältigen. Der Weg dorthin führt über Effizienz: Durch optimierte Prozesse steigern Handwerksbetriebe nicht nur ihre Wettbewerbsfähigkeit, sondern schaffen auch Raum für moderne Technologien und durchdachte Arbeitsabläufe, die unnötige Kosten minimieren und die Rentabilität erhöhen. Gleichzeitig profitieren die Mitarbeiter von klaren Strukturen, die ihnen ein zielgerichtetes Arbeiten ermöglichen. Das Ergebnis: höhere Arbeitsqualität, zufriedene Teams und weniger Fluktuation.

So sorgen Handwerksunternehmer für mehr Effizienz

Effizienz beginnt immer mit klaren Strukturen: Einheitliche Abläufe erleichtern nicht nur den Arbeitsalltag, sondern reduzieren auch Fehler und sparen viel Zeit. Auf dieser Basis lassen sich viele Prozesse automatisieren, um den Verwaltungsaufwand weiter zu minimieren. „Darüber hinaus bietet die Digitalisierung enorme Potenziale“, sagt Josef Zauner. „Indem papierbasierte Prozesse durch digitale Lösungen ersetzt werden, lassen sich viele Arbeitsschritte automatisieren, wodurch wiederum Ressourcen gespart und Fehler reduziert werden.“ Ergänzend dazu können spezialisierte Tools die Arbeit erheblich erleichtern. Vor allem aber müssen Handwerksunternehmer lernen, Aufgaben gezielt zu delegieren. Mit klar standardisierten Prozessen und digital unterstützten Aufgabenverteilungen kann sichergestellt werden, dass das Team auf einem einheitlichen Niveau bleibt, um den Geschäftsführer zu entlasten.

Vom Getriebenen zum Gestalter

Die durch die oben genannten Maßnahmen gewonnene Zeit kann anschließend gezielt für die strategische Weiterentwicklung des Betriebs, für Wachstum und Skalierung sowie für die persönliche Entwicklung des Unternehmers genutzt werden. Genau diesen entscheidenden Schritt möchte Josef Zauner gemeinsam mit seinen Kunden gehen. Das gelingt durch eine ganzheitliche Betrachtung des Umfelds, ergänzt durch konsequentes Coaching, die richtigen Hilfsmittel und bewährte Methoden.

„Unternehmer verdienen es, ihre Lebensqualität zurückzugewinnen“, betont Josef Zauner abschließend. „Mit dem nötigen Fachwissen und der entsprechenden Erfahrung lässt sich dieser Weg erfolgreich beschreiten – hin zu mehr Lebensqualität, strategischer Klarheit und nachhaltigem Unternehmenswachstum. Unser Ziel ist es, Handwerksunternehmer genau dabei zu unterstützen. Unsere Kunden sehen wir nicht als Getriebene oder Gefangene ihres Unternehmens, sondern als Menschen, deren Wohlbefinden essenziell für den Unternehmenserfolg ist. Sie sollen zum Held ihres Unternehmens werden – Unternehmerhelden eben.“

