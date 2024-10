Haustürkampagne von FRAGILE Suisse

FRAGILE Suisse

FRAGILE Suisse freut sich auf offene Türen

Haustürkampagne in Frauenfeld, Kreuzlingen und Münchwilen

Zürich, 8. Oktober 2024 – Vom 21. Oktober bis Ende Dezember sind in den Bezirken Frauenfeld, Kreuzlingen und Münchwilen Dialoger:innen für die gemeinnützige Organisation FRAGILE Suisse im Einsatz. Sie werden mit den Einwohner:innen das Gespräch an der Haustüre suchen, um über die wichtige Arbeit von FRAGILE Suisse für Menschen mit Hirnverletzung und deren Angehörige zu informieren. Im Anschluss an das Gespräch wird es auch möglich sein, eine Förderschaft abzuschliessen, um die Dienstleistungen und das Engagement der Organisation mit einem regelmässigen Beitrag zu unterstützen.

Hirnverletzungen sind in der Schweiz weit verbreitet: Rund 26'000 Menschen sind jedes Jahr davon betroffen. Dabei handelt es sich vor allem um Schlaganfälle, Schädel-Hirn-Traumata und Hirnblutungen, aber auch um andere Erkrankungen. Neben den Betroffenen selbst leben in der Schweiz rund 300'000 nahe Angehörige, die von einer Hirnverletzung mitbetroffen sind.

FRAGILE Suisse richtet sich mit ihren Dienstleistungen genau an diese Menschen: Durch Angebote wie die kostenlose Beratung, das Begleitete Wohnen und Freizeitkurse erhalten Betroffene und Angehörige Unterstützung und Begleitung durch die alltäglichen Herausforderungen, die eine Hirnverletzung mit sich bringt.

Die Angebote von FRAGILE Suisse werden durch Spenden finanziert. Damit die Patientenorganisation sich auch in Zukunft für Menschen mit Hirnverletzung und Angehörige engagieren kann, werden die Dialoger:innen den Einwohner:innen von Frauenfeld, Kreuzlingen und Münchwilen die Möglichkeit anbieten, eine Förderschaft abzuschliessen. FRAGILE Suisse bedankt sich bereits im Voraus für den Empfang der Dialoger:innen und freut sich auf einen anregenden Austausch.

Kontakt

Jana Bauer

Leiterin Kommunikation, Marketing und Fundraising

FRAGILE Suisse

Badenerstrasse 696

8048 Zürich

E-Mail: bauer@fragile.ch

Telefon: 079 521 42 57

Nützliche Links

Weiterführende Informationen zu Hirnverletzungen: www.fragile.ch/hirnverletzung/

Informationen zu den Dienstleistungen von FRAGILE Suisse: https://www.fragile.ch/hilfe/

Medienstelle von FRAGILE Suisse: https://www.fragile.ch/medien/

Über FRAGILE Suisse

FRAGILE Suisse ist die schweizerische Patienten- und Behindertenorganisation für Menschen mit Hirnverletzung und Angehörige. Zusammen mit ihren elf Regionalvereinigungen bietet die Organisation Dienstleistungen für Betroffene und Angehörige, mit dem Ziel, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern und ihre Inklusion in die Gesellschaft zu fördern. Zudem berät und schult sie Fachpersonen zum Thema Hirnverletzung, ihren Folgen und dem Umgang mit Betroffenen. Diese Dienstleistungen werden durch ein Kursprogramm abgerundet. FRAGILE Suisse informiert und sensibilisiert die Öffentlichkeit zum Thema Hirnverletzung und fördert die Prävention. www.fragile.ch

