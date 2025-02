Italian Exhibition Group

IN SAUDI-ARABIEN, GLEICH ZUM ERSTEN MAL FÜR DAS NEUE FITNESS-EVENT

Riyadh, Saudi-Arabien und Rimini, Italien (ots/PRNewswire)

Erfolg für die Riyadh Active Industry, die Riyadh Muscle Show und die Riyadh Active Exhibition unter der Schirmherrschaft der Italian Exhibition Group

Bei ihrer ersten Ausgabe ist die Riyadh Active Industry, Riyadh Muscle Show und Riyadh Active Exhibition, die von IEG Arabia, Teil der IEG Group (Italian Exhibition Group), organisiert wird, bereits führend im Königreich. An zwei Tagen (8. und 9. Februar) haben 10.000 Fachleute, Einkäufer, Enthusiasten und Wettbewerbsteilnehmer an der Veranstaltung teilgenommen, die ganz im Zeichen von Wellness und Fitness stand. Zahlreiche führende Marken haben ihre Teilnahme an der Ausgabe 2026 erneut bestätigt.

Der Termin begann mit einer Voreröffnung, an der 120 führende Persönlichkeiten des Sektors und Ehrengäste teilnahmen Naif Aldossary, Berater im saudischen Sportministerium, und Basim K. Ibrahim, Direktor für Sport im Investitionsministerium. Der Präsident der IEG, Maurizio Ermeti, nahm ebenfalls an der neuen Veranstaltung in Riyadh teil.

„Wir arbeiten bereits an den Vorbereitungen für die Ausgabe 2026", , so Francesco Santa, International Business Development Director von IEG. „Wir werden von zwei auf drei Tage aufstocken und streben eine Verdoppelung der Besucherzahl und eine Verdreifachung der Fläche auf 20.000 Quadratmeter an." Alle zwischen dem 5. und 7. Februar 2026, in der ROSHN-Front und unter der Aufsicht des saudischen Sportministeriums, in Zusammenarbeit mit unterstützenden Partnern und dem Ministerium für Investitionen.

Bei dieser Ausgabe von Riyadh Active Industry waren führende Namen und Händler aus der Wellness- und Fitnessbranche vertreten, wie Panatta, Wellness First, Delta Fitness, Al Hayat Investments und Matrix. Die Industry Talks, das Women in Fitness Forum und der Kingdom Roundtable wurden von Hunderten von Betreibern verfolgt.

Auf der Riyadh Muscle Show nahmen dank des saudischen Bodybuilding-Verbandes unter der Schirmherrschaft des Sportministeriums und des saudischen Olympischen und Paralympischen Komitees 300 Wettkämpfer an den „Kingdom Championships", den wichtigsten nationalen Bodybuilding-Finals des Königreichs, teil. Die interaktive Präsenz der Aussteller, darunter Applied Nutrition, Dr Nutrition und C4, trug dazu bei, eine elektrisierende Atmosphäre zu schaffen und ein einzigartiges Muscle-Show-Erlebnis zu erzeugen.

Auf der Riyadh Active , die von Subway präsentiert wurde, waren unter den Tausenden von Teilnehmern auch die bekannten Fitness-Persönlichkeiten Heba Ali und Hana Basrawi vertreten. Marken wie Grenade, Lululemon, Gymnation und Les Mills spielten damals eine Schlüsselrolle bei der Zusammenführung der Fitnessgemeinschaft.

