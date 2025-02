Porsche Lifestyle Group

Orlando Bloom ist das neue Gesicht von Porsche Design

Hollywood trifft auf Design und Ingenieurskunst: Orlando Bloom präsentiert Porsche Design Timepieces und Eyewear

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stuttgart (ots)

Mit großer Begeisterung stellt Porsche Design Orlando Bloom als neuen Markenbotschafter für seine Timepieces und Eyewear-Kollektionen vor. Der international gefeierte Schauspieler, bekannt aus zahlreichen Kinoerfolgen, gilt als einer der modischsten und stilsichersten männlichen Hauptdarsteller Hollywoods. Er ist zugleich langjähriger Porsche-Enthusiast. Seine Begeisterung für das außergewöhnliche Design, die technische Innovation und die Funktionalität, die Porsche Design auszeichnen, machen dies zu einer perfekten Partnerschaft. In der neuen Imagekampagne für Porsche Design trägt Orlando Bloom den ikonischen Chronograph 1 - All Black Numbered Edition sowie sieben ausgewählte Modelle der innovativen Eyewear-Kollektion der Marke.

"Es ist eine große Ehre, Porsche Design als Markenbotschafter repräsentieren zu dürfen. Vom ersten Gespräch an war ich von der Idee einer Partnerschaft begeistert. Ich habe sofort gespürt, dass das Team von Porsche Design und ich eine gemeinsame Leidenschaft für großartiges Design und eine ähnliche Denkweise teilen. Die Marke versteht es auf besondere Weise, das unverwechselbare Design und die zeitlose Eleganz von Ikonen wie dem Porsche 911 auf Lifestyle-Produkte zu übertragen. Diese Verbindung von Sportwagen-inspirierter Ästhetik, einzigartiger Heritage und exklusivem Lifestyle fasziniert mich. Es ist spannend, nun Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein", sagt Bloom.

"Orlando Bloom passt perfekt zu Porsche Design, denn er verkörpert unseren Lifestyle und unsere gemeinsamen Werte wie Authentizität, Stil und Leidenschaft für Perfektion, die sich in seiner Hingabe für sein künstlerisches Schaffen widerspiegeln. Als gefeierter Schauspieler mit internationaler Strahlkraft und weltweiter Popularität wird Orlando die globale Bekanntheit von Porsche Design und die positive Wahrnehmung unserer Marke weiter steigern. Wir sind sehr stolz darauf, ihn in unserem Team zu haben und freuen uns auf die Zusammenarbeit bei vielen inspirierenden und innovativen Projekten", sagt Stefan Buescher, CEO der Porsche Lifestyle Group.

Der 911 unter den Uhren

Das Highlight der Timepiece-Kampagne ist der Chronograph 1 - All Black Numbered Edition. Er greift das Erbe des ikonischen Chronograph I auf, der 1972 von F. A. Porsche, dem Designer des legendären Porsche 911, entworfen wurde. Als erster vollständig in Schwarz gehaltener Chronograph revolutionierte er die Uhrenwelt und ist direkt von der Instrumententafel des Porsche 911 inspiriert. 2022 wurde er technisch grundlegend überarbeitet und neu aufgelegt. Wie alle Porsche Design Timepieces wird er in der Porsche-eigenen Uhrenmanufaktur im Schweizer Solothurn von Hand gefertigt, wo herausragende Ingenieursleistungen im Automobilbau und Schweizer Uhrmacher-Kunst verschmelzen. Die Kampagnenmotive, gestaltet im Stil der aktuellen Timepieces-Kampagne, sind in den markentypischen Farben Schwarz und Rot gehalten und wurden gemeinsam mit der Inspirationsquelle der Uhr, dem Porsche 911, inszeniert.

Eine visionäre Zusammenarbeit

Das ikonische Modell P'8478, ein weltweit einzigartiges Brillendesign, steht im Mittelpunkt der Eyewear-Kampagne 2025 von Porsche Design. Begleitet wird es von sechs weiteren Sonnen- und Korrektionsbrillen aus der neuen Kollektion. Die 1978 von F. A. Porsche entworfene Porsche Design P'8478 ging als erstes Sonnenbrillenmodell mit einem Wechselglasmechanismus in die Geschichte ein. Durch den innovativen Mechanismus lassen sich die verschiedenfarbigen, tropfenförmigen Base-6-Curve-Gläser schnell und unkompliziert austauschen. So lässt sich die Sonnenbrille einfach an verschiedene Lichtverhältnisse anpassen. Gefertigt aus ultraleichtem Titan und kratzfestem, nahezu unzerbrechlichem Polycarbonat vereint sie innovatives Design mit maximaler Funktionalität und Langlebigkeit.

Über Porsche Design:

Im Jahr 1963 hat Professor Ferdinand Alexander Porsche mit dem 911 eines der bedeutendsten Designobjekte der Zeitgeschichte geschaffen. Mit seiner Vision, die Prinzipien und den Mythos Porsche über die Grenzen des Automobils hinaus zu tragen, hat er 1972 die exklusive Design-Marke Porsche Design gegründet. Seine Philosophie und seine Designsprache lebt bis heute in allen Porsche Design Produkten weiter. Jedes Porsche Design Produkt steht für außergewöhnliche Präzision und Perfektion auf einem hohen technologischen Innovationslevel und für eine einzigartige Symbiose aus intelligenten Funktionen und puristischem Design. Entworfen vom Studio F. A. Porsche im österreichischen Zell am See. Weltweit erhältlich in Porsche Design Stores, in exklusiven Warenhäusern, im Fachhandel und online unter porsche-design.com.

Folgen Sie uns auf:Instagram: instagram.com/porschedesign

Facebook: facebook.com/porschedesign

LinkedIn: linkedin.com/company/porschelifestylegroup

YouTube: youtube.com/@porschedesign