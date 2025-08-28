PIABO Communications

PIABO Communications erweitert erfolgreichen Podcast "Business Class" um neues Kurzformat "Business Class Fastlane"

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

PIABO Communications, Europas führende Kommunikationsagentur für die innovativsten Unternehmen der Welt, launcht ein neues Kurzformat innerhalb seines erfolgreichen Podcasts Business Class. Mit "Business Class Fastlane" erhalten Gründer:innen, Investor:innen und Entscheider:innen in High-Growth-Companies ab sofort in maximal fünf Minuten prägnante Impulse rund um die Themen Wachstum, Reputation und Kommunikation.

Seit Jahren gibt Business Class tiefgehende Einblicke in die Köpfe von Unternehmer:innen, Investor:innen und Vordenker:innen, die unsere Zukunft aktiv gestalten. Mit dem neuen Spin-off Fastlane ergänzt PIABO Communications das Format um kurze, pointierte Themenrunden: Kompakt, relevant und direkt auf die Herausforderungen und Chancen innovativer Unternehmen zugeschnitten.

"Unsere Arbeit mit den führenden Technologieunternehmen weltweit zeigt uns täglich, welche Kommunikations- und Wachstumsstrategien wirklich den Unterschied machen", sagt Tilo Bonow, Gründer und CEO von PIABO Communications. "Mit Business Class Fastlane wollen wir diese Learnings noch schneller und zugänglicher machen. Es geht um Inspiration, aber vor allem um konkrete, sofort umsetzbare Impulse. Für mehr Sichtbarkeit, bessere Narrative und nachhaltiges Wachstum."

Das neue Format richtet sich gezielt an Unternehmer:innen, die ihre Markenpositionierung schärfen, Top-Talente gewinnen, Investoren überzeugen und international erfolgreich sein wollen. Im Gegensatz zu den längeren Interviewfolgen bietet Fastlane komprimiertes Wissen, das in wenigen Minuten konsumiert werden kann - ideal für alle, die Geschwindigkeit und Effizienz schätzen.

Business Class und Business Class Fastlane sind in deutscher Sprache verfügbar - bewusst als Angebot, um die Sichtbarkeit und kommunikative Schlagkraft von Unternehmen im deutschsprachigen Raum zu stärken und ihnen den nötigen Wettbewerbsvorteil gegenüber internationalen Playern zu verschaffen.

Die Folgen sind ab sofort auf allen gängigen Plattformen abrufbar. Zur aktuellen Folge rund um das Thema Generative KI geht es HIER.