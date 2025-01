Brown Advisory

Brown Advisory ernennt Logie Fitzwilliams zum Co-CEO an der Seite des langjährigen CEO Mike Hankin

Brown Advisory, ein unabhängiges Investmentmanagement- und Strategieberatungsunternehmen, gab heute mit der Schaffung einer Co-Chief Executive Officer-Struktur den nächsten Schritt in seiner Führung bekannt. Mit sofortiger Wirkung teilen sich Mike Hankin und Logie Fitzwilliams die Aufgaben des Geschäftsführers. Mike Hankin ist seit der Privatisierung und Unabhängigkeit des Unternehmens im Jahr 1998 der alleinige CEO und Präsident. Logie Fitzwilliams begann 2003 bei Brown Advisory und war zuletzt als Head of International Business und Global Head of Sales tätig.

Gemeinsam beschlossen der unabhängige Verwaltungsrat der Firma und Mike Hankin, dass eine Co-CEO-Struktur die beste Lösung wäre, um die Führungsrolle zu übernehmen, die erforderlich ist, um die wachsenden Bedürfnisse der Kunden, Kollegen und Aktionäre der Firma zu erfüllen. Als Team werden Mike und Logie, die in den letzten 15 Jahren eng zusammengearbeitet haben, die Partnerschaft und die Kultur der Zusammenarbeit in der Kanzlei vertiefen, um die Ergebnisse für alle Beteiligten zu verbessern. Diese Entwicklung stellt die bedeutendste Veränderung in der Führung von Brown Advisory dar, seit das Unternehmen 1998 seine derzeitige private, unabhängige Struktur angenommen hat. Als Co-CEOs - und Co-Presidents - werden Mike und Logie dem Vorstand angehören, der das Unternehmen leitet, und ihm Bericht erstatten.

Mike Hankin erklärte: "Ich könnte mich nicht mehr über diesen natürlichen nächsten Schritt in der Führung des Unternehmens freuen. Beim Aufbau eines globalen Investmentteams und -geschäfts als Ergänzung zu dem, was wir in den USA kultiviert haben, hat Logie mit den Qualitäten geführt, die ihn unserer Meinung nach zur idealen Person machen, um die Verantwortung für die Führung des gesamten Unternehmens zu teilen. Er weiß, dass wir unseren Kunden in den USA und auf der ganzen Welt unbedingt zuhören müssen, wenn wir wirklich kundenorientiert arbeiten wollen. Er weiß, dass wir unseren Kollegen zuhören müssen, wenn wir erfolgreiche Teams aufbauen wollen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter über die notwendigen Ressourcen und Schulungen verfügen, um die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen".

Er fügte hinzu: "Wichtig ist, dass Logie und ich die existenzielle Verpflichtung teilen, dass Brown Advisory ein privates und unabhängiges Unternehmen bleibt. Unsere Eigentümerstruktur - jeder einzelne Kollege ist an der Kanzlei beteiligt, daneben gibt es eine Reihe wichtiger externer Anteilseigner, die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen - wird unverändert bleiben; sie ist das strukturelle Rückgrat der kundenorientierten Kanzlei, die wir über Generationen hinweg sein wollen."

Logie Fitzwilliams bemerkte: "Es ist eine große Ehre, gemeinsam mit Mike die Leitung von Brown Advisory zu übernehmen. Während meiner 22 Jahre in der Firma hatte ich das Privileg, eng mit ihm zusammenzuarbeiten, und wir haben eine tiefe Beziehung aufgebaut, die als Grundlage für unsere Partnerschaft als Co-CEOs dienen wird. Am wichtigsten ist, dass wir uns von Anfang an darauf konzentriert haben, für unsere Kunden auf höchstem Niveau zu investieren, sie zu beraten und zu betreuen, und dass wir uns gemeinsam für die Zukunft von Brown Advisory als privates, unabhängiges, unternehmerisches und wendiges Unternehmen einsetzen."

Bob Flanagan, leitender Direktor des Brown Advisory Board, teilte mit: "Der Prozess und die Überlegungen, die hinter dieser Entscheidung stehen, waren umfassend, produktiv und stets zukunftsorientiert. Wir haben viele Optionen und Szenarien in Betracht gezogen, um sicherzustellen, dass Brown Advisory über die beste Führung für die Gegenwart und Zukunft verfügt. Jeder von uns ist der Meinung, dass dem Unternehmen, seinen Kunden und seinen Kollegen am besten gedient ist, wenn Mike und Logie gemeinsam als CEOs fungieren."

Bea Hollond, Direktorin und Vorsitzende des internationalen Beirats des Unternehmens, fügte hinzu: "Da ich in Großbritannien ansässig bin, hatte ich die Möglichkeit, mit Logie zusammenzuarbeiten und das Unternehmen bei seiner internationalen Geschäftsstrategie zu beraten. Ich habe aus erster Hand gesehen, welche unglaubliche Wirkung er für Brown Advisory und seine Kunden erzielt hat. Ich weiß, dass sich alle Direktoren mit mir freuen, Logie im Vorstand willkommen zu heißen und Mike und Logie als Team zusammenarbeiten zu sehen."

Unter der Leitung von Mike Hankin ist das Unternehmen von einem Kundenvermögen von 2 Milliarden Dollar im Jahr 1998 auf heute fast 170 Milliarden Dollar angewachsen, was einer jährlichen Wachstumsrate von 17 % entspricht. Heute werden die Kunden des Unternehmens von fast 1.000 Kollegen in 14 Büros in den Vereinigten Staaten, einem bedeutenden Büro in London und strategischen Stützpunkten in Frankfurt, Singapur und Tokio betreut. Die Kunden des Unternehmens - Einzelpersonen, Familien, gemeinnützige Organisationen, Wohltätigkeitsorganisationen, Institutionen und Finanzvermittler - sind in 51 Ländern und in jedem Bundesstaat der USA ansässig. Brown Advisory verwaltet auch bedeutende Fondsplattformen - private Fonds, Investmentfonds und jetzt auch ETFs - in den USA sowie Plattformen außerhalb der USA in Irland, auf den Bermudas und den Cayman Islands. In den letzten zehn Jahren lag die Kundenbindungsrate des Unternehmens bei über 98 %, da es sich verpflichtet hat, seinen Kunden erstklassige Anlageergebnisse, durchdachte strategische Beratung und ein Höchstmaß an Service zu bieten.

Quintin Ings-Chambers wird die Leitung des internationalen Geschäfts übernehmen. Quintin kam 2012 als Leiter des internationalen Privatkunden- und Wohltätigkeitsgeschäfts zu Brown Advisory. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche. Bevor er zu Brown Advisory kam, war er als Investment Director bei SG Hambros und als Director in der Privatkunden- und Wohltätigkeitsgruppe von Baring Asset Management tätig. Quintin wird Logie Fitzwilliams Bericht erstatten.

Brown Advisory ist ein unabhängiges Vermögensverwaltungs- und Strategieberatungsunternehmen, das sich verpflichtet hat, seinen Kunden eine Kombination aus Anlageperformance, strategischer Beratung und einem Höchstmaß an Service zu bieten. Brown Advisory ist seit 1998 ein privates und unabhängiges Unternehmen. Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 950 Mitarbeiter - jeder mit einer Kapitalbeteiligung -, die von 18 Niederlassungen aus Privatkunden und Institutionen in mehr als 50 Ländern betreuen und bis zum 31. Dezember 2024 ein Vermögen von rund 170 Milliarden US-Dollar für private und institutionelle Kunden und Wohltätigkeitsorganisationen verwalten. Die Kapitalbeteiligung der Kollegen, die erfahrenen Anlageexperten und die kundenorientierte Unternehmenskultur tragen dazu bei, das Leben der Kunden entscheidend zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.brownadvisory.com.

