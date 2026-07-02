VYTAL Global GmbH

Vytal sichert sich Wachstumskapital in Millionenhöhe, um smarte Mehrwegbecher-Infrastruktur in Stadien und Arenen auszurollen

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Köln (ots)

Stadien, Arenen und Eventveranstalter investieren stark in bessere Fan Experiences, digitale Infrastruktur, bargeldloses Bezahlen und nachhaltigere Betriebsmodelle.

Sportteams, Venue-Betreiber und Rechteinhaber suchen nach neuen Möglichkeiten, zusätzliche Umsätze über physische und digitale Sponsoringflächen zu generieren.

Vytals smarte Mehrwegbecher-Infrastruktur ist darauf ausgelegt, den Durchsatz am Point of Sale zu erhöhen, neue Sponsoring-Touchpoints zu schaffen, Fan Engagement zu verbessern und Verpackungsabfälle sowie CO2-Emissionen messbar zu reduzieren.

Vytals Referenzen sind u.a. das MLB-Stadion der San Francisco Giants, Los Angeles Memorial Coliseum, der SAP Campus in Walldorf und der Universitätscampus in Manchester. Zudem hat Vytal gebrandete Mehrwegbecher-Programme für Marken wie Coca-Cola, Pepsi, Warsteiner und Chick-fil-A umgesetzt.

Das zusätzliche Kapital fließt in den weiteren Ausbau von Vytal.ONE, der digitalen Mehrwegplattform des Unternehmens für skalierbare Mehrwegsysteme in Gastronomie, Stadien, Arenen und Live-Events.

Die Kölner Mehrwegplattform Vytal hat sich weiteres Wachstumskapital in Millionenhöhe gesichert, um den Rollout smarter Mehrweginfrastruktur für Stadien, Arenen, große Event-Locations und Campusse weiter zu beschleunigen.

Das frische Kapital soll in den Ausbau der digitalen Plattform Vytal.ONE, die Stärkung der internationalen Marktposition und die steigende Nachfrage aus dem Sport- und Entertainmentsektor fließen. Immer mehr Venue-Betreiber suchen nach Lösungen, die kommerzielles Wachstum mit Nachhaltigkeit, operativer Effizienz und Fan Engagement verbinden.

Vytal zählt zu den weltweit führenden digitalen Mehrwegsystemen. Das Unternehmen ist in 20 Ländern aktiv, arbeitet mit mehr als 7.000 Geschäftskunden zusammen und hat bereits über 25 Millionen Einwegverpackungen durch Mehrwegalternativen ersetzt. Die durchschnittliche Rückgabequote in offenen Mehrwegsystemen liegt bei über 99 Prozent.

Der Kern des Vytal-Angebots geht weit über die reine Anpassung an neue Gesetzgebung hinaus. Durch QR-Code- und RFID-fähige Mehrwegbecher und -behälter macht Vytal jede Food-&-Beverage-Transaktion messbar, nachvollziehbar und für Sponsoren interessant.

Für Stadien und Arenen entsteht dadurch Mehrwert in vier Dimensionen: schnellere Abläufe an den Concessions, neue Sponsoringflächen, eine bessere Fan Experience und messbare ökologische Wirkung.

"Wir erleben einen historischen Wendepunkt für die Mehrwegbranche", sagt Dr. Tim Breker, Co-Founder und Co-CEO von Vytal. "Viele Jahre lang mussten Mehrweganbieter den Business Case für Mehrweg jedem Kunden individuell erklären. Mit Vytal.ONE, smarten Mehrwegbechern und Foodware wird Mehrweg zu einer umsatzgenerierenden digitalen Infrastruktur für moderne Sportstätten, Arenen und Live-Events. Sie kann Venue-Betreibern helfen, Fans schneller zu bedienen, neue Sponsoring-Touchpoints zu schaffen, Impact Reporting zu verbessern und Kreislaufwirtschaft zum Teil der Fan Experience zu machen. Genau deshalb haben wir Vytal gegründet: als digitales Betriebssystem für skalierbare Mehrwegsysteme."

Einer der am schnellsten wachsenden Märkte für Vytal ist der Sport- und Entertainmentsektor in Europa und Nordamerika. Zu den Referenzkunden von Vytal zählen unter anderem das MLB-Stadion der San Francisco Giants, das Los Angeles Memorial Coliseum, das mehrtägige OMR Festival in Hamburg sowie zahlreiche Großveranstaltungen, Festivals und Entertainment-Formate.

Das Wachstum fällt in eine Zeit, in der Stadien, Arenen und Event-Locations ihre Infrastruktur neu denken. Die Branche investiert in bargeldlose Zahlungssysteme, schnellere Concessions, vernetzte Fan Experiences, Abfallvermeidung und nachhaltigere Hospitality-Konzepte. Gleichzeitig suchen Sportclubs, Veranstalter und Rechteinhaber nach neuen Sponsoringflächen, die sichtbar, messbar und in das physische Matchday- oder Eventerlebnis integriert sind.

Vytals smarte Mehrwegbecher adressieren genau diese Entwicklung. Der Becher wird zugleich Verpackung und Plattform: ein gebrandetes Medium in der Hand des Fans, ein digitaler Datenpunkt im Venue-Betrieb und eine messbare Interaktion für Sponsoren und Nachhaltigkeitsteams.

"In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die Solarindustrie verändert, wie wir Energie erzeugen. Wir glauben, dass die nächste Infrastrukturrevolution in der Kreislaufwirtschaft liegt", sagt Kristýna Machová, Investment Director bei INVEN Capital. "Während Stadien, Arenen und Live-Entertainment-Venues in Fan Experience, digitale Infrastruktur und nachhaltige Betriebsmodelle investieren, wird smarte Mehrweginfrastruktur zu einem zentralen Bestandteil moderner Veranstaltungsorte. Vytal hat die Technologieplattform geschaffen, um Nachhaltigkeit in messbaren operativen und kommerziellen Mehrwert zu übersetzen. Deshalb freuen wir uns, die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen."

Über Vytal.ONE können Millionen von Mehrwegbehältern per QR-Code- und RFID-Technologie identifiziert, getrackt und analysiert werden. Partner erhalten dadurch Einblicke in Rückgabequoten, Nutzungsmuster, Umlaufzyklen, operative Performance sowie die ökologische und ökonomische Wirkung ihrer Mehrwegsysteme.

Mit dem neuen Kapital wird Vytal seine Plattformtechnologie weiter ausbauen, in digitale Infrastruktur investieren und das Wachstum in Europa und Nordamerika beschleunigen.

"Wir glauben, dass die Zukunft nicht einzelnen Bechern oder Behältern gehört, sondern intelligent vernetzten Mehrwegnetzwerken, die weit über die Verpackung hinaus Mehrwerte schaffen", ergänzt Dr. Josephine Kreische, Co-CEO bei Vytal. "Vytal.ONE ist unsere Plattform, die fragmentierte Mehrwegangebote mit dem Ziel konsolidiert, Mehrweg für Unternehmen und Verbraucher so einfach, bequem und wirtschaftlich attraktiv zu machen, dass Einwegverpackungen zur Ausnahme werden."

Die Botschaft von Vytal an Stadien, Arenen, Concessionaires und Rechteinhaber ist klar: Die nächste Generation von Venue-Infrastruktur wird zirkulär, digital und attraktiv für Sponsoren messbar aktivierbar sein.

Über Vytal: Vytal ist eine digitale Mehrwegplattform für Lebensmittel- und Getränkeverpackungen. Das Unternehmen unterstützt Gastronomiebetriebe, Caterer, Veranstalter, Stadien, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen beim Umstieg von Einweg auf Mehrweg. Mithilfe digitaler Technologien wie QR-Codes und RFID ermöglicht Vytal die einfache Ausgabe, Rückgabe und Nachverfolgung von Mehrwegverpackungen. Das Unternehmen ist in mehr als 20 Ländern aktiv und zählt zu den führenden Anbietern digitaler Mehrwegsysteme weltweit.

Über Inven Capital: Inven Capital ist ein europäischer Venture-Capital-Fonds mit einem Volumen von 500 Millionen Euro, der sich auf Climate-Tech-Investitionen in der Spätphase spezialisiert und von der CEZ Group sowie der Europäischen Investitionsbank unterstützt wird. Die Strategie von Inven Capital besteht darin, in innovative, schnell wachsende Scale-ups mit nachweisbaren Umsätzen und starkem Dekarbonisierungspotenzial zu investieren. Seit 2015 hat Inven Capital in achtzehn Unternehmen investiert, darunter Sonnen, Sunfire, tado, Forto, Driivz, CyberX und Taranis, mit fünf erfolgreichen Exits.