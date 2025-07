FITUR/IFEMA MADRID

Die FITUR 2026 erweitert ihre technologische Dimension mit der Einführung des Knowledge Hub

Madrid (ots/PRNewswire)

Die Internationale Tourismusmesse, die vom 21. bis 25. Januar auf der IFEMA MADRID stattfindet, festigt ihre Führungsposition mit der Halle 12 als Zentrum für Tourismusinnovationen.

Im Rahmen der Fachbesuchertage beherbergt der Knowledge Hub den Bereich Reisetechnologie, der um mehr als 35 % gewachsen ist, sowie FITUR Know-How & Export, FITUR Sports, FITUR Talent, FITUR TechY und das FITURNEXT-Observatorium.

FITUR, die Internationale Tourismusmesse, die vom 21. bis 25. Januar 2026 auf der IFEMA MADRID stattfindet, stärkt ihre technologische Dimension als wichtiges Rückgrat für die Entwicklung des Tourismus mit der Einführung des Knowledge Hub. Sie findet in Halle 12 statt und wird von zukunftsorientierten Unternehmen aus aller Welt belegt, die Maßstäbe im digitalen Ökosystem setzen. Dort werden hochkarätige, aktuelle Inhalte präsentiert, die die Zukunft der Branche prägen werden.

An den Fachbesuchertagen – Mittwoch, 21., Donnerstag, 22. und Freitag, 23. Januar – treffen sich internationale Experten in Halle 12 zu Hunderten von Veranstaltungen, um Erfahrungen auszutauschen und bewährte Verfahren zu diskutieren, die die Trends in der Tourismusbranche prägen. Auf diese Weise unterstreicht FITUR sein Engagement für die Verbreitung von Wissen und Technologie und erleichtert den Zugang zu Unternehmen, Reisezielen und Fachleuten.

Der Knowledge Hub, das Epizentrum der Reisetechnologie, das um mehr als 35 % gewachsen ist.

Der Knowledge Hub wird den Bereich Travel Technology beherbergen, der im Vergleich zum letzten Jahr um mehr als 35 % gewachsen ist, mit mehr als 100 Unternehmen aus 20 Ländern, was die Schlüsselrolle der Technologie bei der Transformation des Tourismussektors unterstreicht. Darüber hinaus wird dieser Bereich Schauplatz der FITUR TechY sein, die in Zusammenarbeit mit dem Spanischen Institut für Hoteltechnologie (ITH) organisiert wird. So kündigt FITUR an, dass in der Halle 12 führende Unternehmen aus dem Technologiesektor wie Amadeus, Travelgate, BeonX, Duetto, Ratehawk und Mirai vertreten sein werden, wodurch die Messe ihre Rolle als eine der wichtigsten Neuheiten der Internationalen Tourismusmesse festigt.

Darüber hinaus wird der Knowledge Hub das Kongressangebot erweitern und die aktuellsten und interessantesten Inhalte von FITUR Know-How & Export, FITUR Sports, FITUR Talent und dem FITURNEXT Sustainability Observatory bündeln.

Halle 12, Hauptzugang zur FITUR im Südosten des Messegeländes

Der Knowledge Hub liegt strategisch günstig im Südosten des Messegeländes, wo es einen direkten Eingang zur FITUR geben wird, wodurch ein neuer Verbindungsgang zwischen den Hallen 4 und 12 entsteht, der die Fachbesucherströme erleichtern wird und umverteilt.

Diese privilegierte Verbindung stärkt die Rolle des Knowledge Hub als eines der Hauptmerkmale der Messe und garantiert einen zugänglichen und dynamischen Raum, der die Sichtbarkeit und Wirkung aller dort versammelten Aktivitäten und Aussteller verbessert, wobei der Schwerpunkt auf Fachbesuchern liegt.

Auf diese Weise schafft diese Messekonfiguration ein spezialisiertes, attraktives und exklusives Umfeld für Fachleute aus der Tourismusbranche, da sie nur an Werktagen geöffnet ist und das Angebot für die breite Öffentlichkeit am Wochenende in den anderen acht Hallen konzentriert.

FITUR 2026, neun Hallen im Dienst der touristischen Entwicklung mit positiver Wirkung

Die 46. Ausgabe der FITUR wird insgesamt 9 Hallen – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 12 – belegen, in denen das weltweit innovativste Angebot der gesamten Tourismus-Wertschöpfungskette von öffentlichen und privaten Einrichtungen mit Bezug zu Reisezielen, Unterkünften, Agenturen und Reiseveranstaltern, Technologieunternehmen, Transportmitteln und anderen Dienstleistungen der Branche präsentiert wird.

Die Halle 3 wird von Nord- und Südamerika belegt; Die Halle 4 wird Europa und FITUR Cruises beherbergen; Die Hallen 5, 7 und 9 Spanien zusammen mit FITUR LGTB+ in Halle 9; In Halle 6 der Mittlere Osten und Afrika; Halle 8 Asien-Pazifik und Global Business; Halle 10 Global Business und FITUR 4all, FITUR Lingua, FITUR Screen und FITUR Woman; und der Knowledge Hub, Halle 12 FITUR TechY, FITUR Know-How & Export, FITUR Sports, FITUR Talent, das FITURNEXT Observatory und der Bereich der Travel Technology-Unternehmen.

Die FITUR 2026 findet vom 21. bis 25. Januar auf der IFEMA MADRID statt.