SCHIESSER X Amoena

Eine starke Kooperation für Frauen mit Brustkrebs

Raubling/Radolfzell (ots)

Wenn medizinische Expertise auf über 150 Jahre Textiltradition trifft, entsteht mehr als nur ein Produkt: Es entsteht ein Gefühl von neu gewonnener Sicherheit und wiedergewonnener Lebensqualität. Unter dem Leitmotiv "Für starke Frauen" geben der Brustversorgungsspezialist Amoena und die Traditionsmarke SCHIESSER ihren Schulterschluss bekannt: Gemeinsam setzen sie ein Zeichen für die Enttabuisierung von Brustkrebs und unterstützen Frauen dabei, nach einer Brustkrebserkrankung ihre Weiblichkeit und ihr Wohlbefinden im Alltag selbstbewusst neu zu definieren.

Eine brusterhaltende Therapie verändert nicht nur den Körper, sondern oft auch den Blick auf die eigene Identität. In dieser sensiblen Phase suchen an Brustkrebs erkrankte Frauen Begleiter, die ihre Bedürfnisse verstehen, ohne sie ständig an den medizinischen Hintergrund zu erinnern.

bringt Jahrzehnte an medizinischem Know-how, Passformsicherheit und Innovationskraft in der Brustversorgung ein. SCHIESSER ergänzt diese Partnerschaft durch Wäschekompetenz, Material- und Verarbeitungsexpertise für Tragekomfort, der seit Generationen Maßstäbe setzt.

Die gemeinsame Mission: Ganzheitliches Wohlbefinden in herausfordernden Lebenslagen

Das Ziel der Kooperation ist eine ganzheitliche Wohlfühlversorgung. Die ausgewählten SCHIESSER Bustiers sind eine sinnvolle Ergänzung zur Amoena Versorgung nach einer brusterhaltenden Therapie und lassen sich optimal mit den Amoena Teilbrustprothesen kombinieren.Sie unterstützen ein natürliches Körpergefühl, sorgen für sanften Halt und Komfort und tragen dazu bei, dass Brustkrebspatientinnen im Alltag ein Gefühl von Normalität wiedererlangen - bewusst ohne den medizinischen Kontext in den Vordergrund zu stellen.

Zwei starke Partner mit einem gemeinsamen Ziel: Enttabuisierung

Brustkrebs ist noch immer ein Thema, das oft mit Unsicherheit und Rückzug verbunden ist. Amoena und SCHIESSER wollen ihren Beitrag leisten, dies zu ändern. Die Partnerschaft Amoena × SCHIESSER versteht sich als Einladung an alle betroffenen Frauen, ihren Weg mit Würde und Selbstvertrauen zu gehen:

"Wir möchten Frauen in einer extrem herausfordernden Zeit Lösungen bieten, die Kompetenz, Komfort und emotionale Stärke miteinander verbinden. Es geht um das Zurückgewinnen von Normalität - Schritt für Schritt, bewusst und respektvoll."

Mehr Informationen und die sanften empfohlenen SCHIESSER Bustiers finden Sie auf www.schiesser.com sowie weitere Produktlösungen, Erfahrungsberichte und Fachhändlersuche auf www.amoena.de.