Karriere bei YAVER: Partner für eine erfolgreiche Zukunft

Den Verkehr sicherer, effizienter und nachhaltiger gestalten: Das ist zentrales Anliegen der YAVER Infrastructure & Services GmbH. Als eines der führenden Ingenieurs-, Planungs- und Beratungsunternehmen in der Schweiz ist YAVER bekannt für seine massgeschneiderten Lösungen und die umfassende Betreuung über alle Lebensphasen eines Projekts hinweg. Wesentlich für den Erfolg sind die engagierten Mitarbeitenden. Täglich arbeiten sie in enger Abstimmung mit den Kunden an innovativen Lösungen in den Bereichen Verkehr und Mobilität.

Karrierechancen und attraktive Benefits

"Bei uns sind die Mitarbeitenden nicht nur Teil des Erfolgs, sondern treibende Kraft hinter Innovation und Fortschritt", sagt YAVER-Geschäftsführer Beat Hiller. Durch die aktive Einbindung in Unternehmensprozesse können sie ihre eigenen Ideen einbringen. YAVER bietet zudem einen geschützten Rahmen, der sowohl Stabilität als auch die nötige Freiheit gewährleistet, um individuelle Potenziale voll auszuschöpfen. Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen unterstützen die Mitarbeitenden dabei, ihre fachlichen Kompetenzen kontinuierlich auszubauen und sich persönlich weiterzuentwickeln.

Neben einem attraktiven Leistungspaket mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, Homeoffice-Möglichkeiten, Firmenwagen und betrieblicher Altersvorsorge, legt YAVER besonderen Wert auf ein positives Arbeitsumfeld und eine offene Unternehmenskultur.

YAVER setzt sich aktiv für Chancengleichheit und Vielfalt ein

Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Loyalität, Transparenz und Fairness bilden die Grundlage des Miteinanders und der Zusammenarbeit. "Wir bieten gleiche Chancen für die berufliche Entwicklung unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Alter. Unterschiedliche Perspektiven und Hintergründe sehen wir als Bereicherung, die zu einem innovativen Arbeitsumfeld beitragen", erklärt Beat Hiller. So stützt die YAVER Infrastructure & Services GmbH ihre Personalentscheidungen auch ausschließlich auf Leistung und Eignung und gewährleistet eine faire Vergütung. Nicht zuletzt sind Umweltschutz und nachhaltige Mobilität ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Durch den Einsatz von Elektrofahrzeugen und die Förderung innovativer Technologien leistet YAVER einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft.

Über YAVER

Die YAVER Infrastructure & Services GmbH ist ein führendes Ingenieurs-, Planungs- und Beratungsunternehmen in der Schweiz. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Zürich und ist spezialisiert auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung der Bundesautobahnen und entwickelt unter anderem Lösungen zur Verkehrsberuhigung, Lärmreduzierung und Erhöhung der Verkehrssicherheit. YAVER hat bereits zahlreiche Projekte im Bereich der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung auf Autobahnen und im städtischen Verkehr erfolgreich umgesetzt.