150 Jahre SCHIESSER / Jubiläumsfeier und Fotoausstellung in Stuttgart

Am 1. Oktober 2025, dem offiziellen Gründungstag, feiert SCHIESSER sein 150-jähriges Bestehen in den Wagenhallen Stuttgart. Unter dem Motto "150 Jahre SCHIESSER - 150 Jahre Qualität, Innovation und Textilgeschichte made in Radolfzell" lädt das Traditionsunternehmen zu einem besonderen Abend mit Ausstellung, Preisverleihung, Kulinarik und Musik. Durch das Programm führt RTL-Moderatorin Annika Lau.

"150 Jahre sind ein Meilenstein, auf den wir mit Stolz zurückschauen und mit viel Energie nach vorne blicken", sagt SCHIESSER CEO Sonja Balodis. "Wir freuen uns, diesen runden Geburtstag gemeinsam mit Kunden, Partnern und Wegbegleitern zu feiern."

Zu den Gästen des Festabends zählen langjährige Partner, Freunde des Hauses und prominente Persönlichkeiten wie zum Beispiel:

Bettina Zimmermann , Schauspielerin

, Schauspielerin Clemens Schick , Schauspieler

, Schauspieler Frauke Ludowig , TV-Moderatorin

, TV-Moderatorin Franziska Knuppe , Model und Moderatorin

, Model und Moderatorin Alena Gerber , Model und Influencerin

, Model und Influencerin Marco Schreyl , Radio- und Fernsehmoderator

, Radio- und Fernsehmoderator Daniela Djokic , Model und GNTM-Gewinnerin

, Model und GNTM-Gewinnerin Samuel Dohmen , Model und Influencer

, Model und Influencer Tamas Detrich, Intendant des Stuttgarter Balletts

Im Mittelpunkt steht außerdem die Ausstellung zum großen SCHIESSER Fotowettbewerb. Nachwuchs- und Profifotografen waren im Sommer 2025 eingeladen, den ikonischen Ripp-Klassiker - das weiße Tanktop - kreativ in Szene zu setzen. Die besten Arbeiten werden im Rahmen der Jubiläumsfeier in den Stuttgarter Wagenhallen gezeigt.

SCHIESSER blickt auf 150 Jahre Leidenschaft für Textilien zurück und feiert in Stuttgart eine Geschichte, die Tradition und Zukunft verbindet.

Über SCHIESSER

SCHIESSER ist seit 150 Jahren ein führender Hersteller von hochwertiger und zeitloser Wäsche. Das deutsche Unternehmen steht seit 1875 für Qualität, Langlebigkeit und höchsten Tragekomfort. Mit einem breiten Sortiment für Damen, Herren und Kinder setzt SCHIESSER auf eine Kombination aus modernem Design und nachhaltiger Produktion. Innovation und Verantwortung sind zentrale Werte der Marke, die weltweit geschätzt wird. SCHIESSER steht für Wäsche, die den Menschen nah ist - authentisch, komfortabel und unverwechselbar.

Für weitere Informationen: www.schiesser.com