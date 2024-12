Ocean Tomo

Zwei führende Strategen für Patent-Business-Intelligence und geistiges Eigentum schließen sich Ocean Tomo an, einem Teil von J.S. Held

Jericho, N.Y. (ots/PRNewswire)

Das globale Beratungsunternehmen J.S. Held, das stolz auf 50 Jahre des Wandels zurückblickt, heißt zusammen mit Ocean Tomo, einem Teil von J.S. Held, Timothy D. Dorney, Ph.DDD., und Sam Wiley in der branchenweit umfassendsten Beratungsgruppe für geistiges Eigentum willkommen. Die Experten leiten gemeinsam das Specialty Services Team der Kanzlei, das technische Kompetenz, Patentexpertise und Geschäftssinn kombiniert, um als Partner von unternehmensinternen IP-Gruppen, externen Anwälten und Finanzinstituten komplexe Systeme zu durchdringen.

Dr. Timothy D. Dorney, Ph.DDD., der neue technische Leiter für Specialty Services, verfügt über 35 Jahre Erfahrung als Erfinder, Patentanwalt und Lizenzierungsexperte. Sein Fachwissen umfasst die Verteidigung und Durchsetzung von Patenten in technischen Bereichen, einschließlich DRAM und nichtflüchtiger Speicher, analoger Schaltungen, Bildsensoren, digitaler Anzeigen, Mikroprozessorarchitektur, Computersystemdesign, Internet-Transaktionen einschließlich Einkaufswagen und digitaler Signalverarbeitung (DSP).

Dr. Dorney hat umfangreiche technische Patentprüfungen durchgeführt und berät zu den technischen Aspekten der Durchsetzung von Patentrechten. Er hat Patentlizenzierungs- und Prozessaktivitäten beaufsichtigt, Verstöße identifiziert, Tests zum Nachweis von Verstößen entwickelt und durchgeführt, Anspruchstabellen erstellt, Ergebnisse präsentiert und Vergleiche ausgehandelt. Seine Arbeit erstreckt sich auf Nordamerika, Europa und den asiatisch-pazifischen Raum.

Als Patentanwalt bereitete er über 100 Patentanmeldungen vor und beantwortete nationale und internationale Amtsbeschwerden. Er war an etwa 20 Inter-Partes-Reviews beteiligt und hat Ex-parte-Wiederaufnahmeverfahren und Neuausstellungsanträge für Patente betrieben. Dr. Dorney begann seine Karriere bei Texas Instruments, wo er sich auf die Entwicklung von Speicherprodukten, anwendungsspezifisches DRAM-Design und Video-RAM-Entwicklung konzentrierte.

Dr. Dorney ist bei 10 Patenten als Erfinder genannt. Er hat seine Forschung international präsentiert, unter anderem bei der International Society for Optical Engineering, dem International Terahertz Workshop, den IEEE/LEOS Annual Meeting Conference Proceedings und der International Conference on Image Processing. Er ist Autor begutachteter Zeitschriftenartikel, unter anderem für das International Journal of High-Speed Electronics & Systems, das Journal of the Optical Society of America und Optics Letters.

Sam Wiley, der neue Leiter für strategische Geschäftsanalytik für Specialty Services, ist ein weltweit anerkannter Experte für geistiges Eigentum und Innovation, der für seine führende Rolle bei der Entwicklung von Strategien und der Förderung von Vordenkerqualitäten im Bereich des geistigen Eigentums bekannt ist. Als vertrauenswürdige Stimme in der Branche und als Silicon-Valley-Veteran ist er ein gefragter Redner und Referent, der dafür bekannt ist, dass er komplexe IP- und Innovationsherausforderungen in strategische Chancen verwandelt.

Sam hatte im Laufe seiner Karriere Schlüsselpositionen bei führenden Organisationen inne, darunter das United States Patent and Trademark Office (USPTO), CPA Global und zuletzt LOT Network. Sein Fachwissen ist branchen- und länderübergreifend und basiert auf einem multidisziplinären Hintergrund in den Bereichen Technologie, Recht und Wirtschaft. Er wurde in die IAM Strategy 300 aufgenommen und ist Mitglied des Vorstands der Licensing Executives Society (LES) USA & Canada, des Vorstands der LES Silicon Valley Chapter und Ausbilder bei der Association for the Valuation for the Management and Valuation of Intangibles (AMAVI).

Sam begann seine Laufbahn im gewerblichen Rechtsschutz beim USPTO, wo er als Patentprüfer für die Bereiche Elektrotechnik und Software tätig war und ein spezielles Verständnis für das US-Patentrecht und das Ökosystem der Patentverfolgung entwickelte. Später wechselte er zu einer IP-Beratungsfirma, wo er für ökonometrische Analysen und die Erstellung von Sachverständigengutachten zuständig war. Als früher Anwender und Befürworter von Patentinformationen leitete Sam IP-bezogene Projekte in verschiedenen Tätigkeitsbereichen, darunter Rechtsstreitigkeiten, Lizenzierung und Fusionen und Übernahmen. Er hat vor Bundes- und Landesgerichten zu IP-Angelegenheiten ausgesagt.

Bei Innography und später nach der Übernahme bei CPA Global konzentrierte sich Sams Fachwissen auf IP-Intelligence als Themen- und Lösungsexperte, der Kunden über den gesamten IP-Lebenszyklus hinweg berät, einschließlich Strafverfolgung, Portfolioentwicklung und -pflege, Lizenzierung und Monetarisierung, wobei der Schwerpunkt auf der Nutzung von IP-Intelligence und -Analysen zur Unterstützung der Geschäftsentscheidung liegt.

Zuletzt war Sam als Führungskraft bei LOT Network tätig, wo er Patentintelligenzinitiativen leitete, um Mitgliedern und potenziellen Mitgliedern verwertbare Erkenntnisse zu liefern. Darüber hinaus leitete er Thought-Leadership-Programme, um die Mission von LOT Network voranzutreiben, und pflegte strategische Partnerschaften mit einflussreichen Interessengruppen im gesamten IP-Ökosystem.

Diese beiden Experten ergänzen ein multidisziplinäres Team von Fachleuten aus verschiedenen Bereichen – Buchhalter, Finanzfachleute, Wissenschaftler, Juristen und Ingenieure. Das Team bietet eine führende Palette von finanziellen und technischen Dienstleistungen im Zusammenhang mit immateriellen Vermögenswerten. Wir verfügen über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Bewertung von geistigem Eigentum in den strengsten Gremien: Staatliche, bundesstaatliche und internationale Gerichte, Finanz-, Markt- und technische Experten verstehen den Wertbeitrag von patentierten Erfindungen, Know-how, Marken und Urheberrechten, die jedes Unternehmen durchdringen.

„Wir sind dankbar, dass Tim und Sam nun Teil des Teams von Ocean Tomo sind und unseren Erfahrungsschatz und unsere Fähigkeit, einen umfassenden Service in IP-Angelegenheiten zu bieten, erweitern", so James E. Malackowski, CPA, CLP, Mitbegründer und leitender Geschäftsführer von Ocean Tomo.

Das Team von Ocean Tomo ist auf das Verständnis und die Nutzung von geistigem Eigentum spezialisiert und bietet unter anderem Finanzgutachten, IP-Bewertung, Strategieberatung, Business Intelligence, technische Unterstützung, Investitionsberatung, Innovationsmanagementberatung und Transaktionsvermittlung an.

Als Teil von J.S. Held arbeitet Ocean Tomo mit mehr als 1.500 Fachleuten weltweit zusammen und unterstützt Kunden – Unternehmen, Anwaltskanzleien, Versicherer, Regierungen und institutionelle Investoren – bei komplexen technischen, wissenschaftlichen und finanziellen Angelegenheiten in Bezug auf alle Vermögenswerte und den Risikowert.

Tim Dorney und Sam Wiley gehören nun zu den engagierten und unternehmerischen Experten, die bei der Umgestaltung von J.S. Held helfen. Erfahren Sie mir über unsere Geschichte und feiern Sie diesen bedeutenden Meilenstein – unsere 50 & Forward Feier – mit uns auf jsheld.com.

Informationen zu J.S. Held

J.S. Held ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, welches technisches, wissenschaftliches, finanzielles und strategisches Fachwissen kombiniert, um Klienten zu beraten, die Werte schaffen und Risiken minimieren wollen. Unsere Fachleute dienen als vertrauenswürdige Berater für Unternehmen, die mit Angelegenheiten konfrontiert sind, bei denen viel auf dem Spiel steht und die dringend Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, nachgewiesene Erfahrung, klare Analysen und ein Verständnis sowohl für materielle als auch immaterielle Vermögenswerte erfordern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, Produkten und Daten, die es Kunden ermöglichen, komplexe, umstrittene und oft katastrophale Situationen zu bewältigen.

Mehr als 1.500 Fachleute betreuen Unternehmen auf sechs Kontinenten, darunter 81 % der Global-200-Anwaltskanzleien, 70 % der Top-20-Versicherungsunternehmen von Forbes (85 % der NAIC Top 50 Sach- und Unfallversicherer) und 65 % der Fortune-100-Unternehmen.

Informationen zu Ocean Tomo

Ocean Tomo, ein Teil von J.S. Held, bietet Expertenmeinungen, Managementberatung, Beratung und Spezialdienstleistungen an, die sich auf Angelegenheiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum (IP) und anderen immateriellen Vermögenswerten konzentrieren. Unsere Dienstleistungen umfassen die Berechnung von wirtschaftlichen Schäden und Zeugenaussagen, Lizenzierungsstrategien für Unternehmen und Vertragsauslegung, patentorientierte Geschäftsinformationen, Portfolioentwicklungsstrategien, Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten, angemessene Maßnahmen zur Wahrung von Geschäftsgeheimnissen, Vermögens- und Unternehmensbewertungen, Strategie- und Risikomanagementberatung, Beratung bei Fusionen und Übernahmen, Privatplatzierungen von Schuldtiteln und Aktien sowie Vermittlung von geistigem Eigentum.

J.S. Helds, dessen verbundene Unternehmen sowie Tochtergesellschaften sind keine zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und erbringen keine Dienstleistungen in den Bereichen Audit, Testat oder sonstigen öffentlichen Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. J.S. Held und verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften sind keine Anwaltskanzleien und bieten keine Rechtsberatung an. Wertpapiere werden von PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, einem Teil von J.S. Held, Mitglied bei FINRA/SIPC oder Ocean Tomo Investment Group, LLC, einem Teil von J.S, Held, Mitglied bei FINRA/SIPC, angeboten. Alle Rechte vorbehalten.