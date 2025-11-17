Kaiserstein GmbH

DACH Spa Awards 2025: Die besten Wellness-Oasen des Jahres stehen fest

Exzellenz. Innovation. Erholung. Die DACH Spa Awards© krönen die herausragendsten Wellness-Destinationen im deutschsprachigen Raum, inklusive Südtirol.

Die Gewinner der DACH Spa Awards 2025© stehen fest. Zum mittlerweile dritten Mal wurden die beeindruckendsten Spa- und Wellnesshotels, Day Spas, Thermen, Kosmetikinstitute und Kreuzfahrtschiffe im DACH-Raum prämiert - jene Orte, an denen Regeneration, Design und Innovation in perfekter Balance zusammentreffen.

Die diesjährigen Auszeichnungen zeigen deutlich: Erstklassige Wellness ist längst mehr als nur Erholung, sie vereint Lebensqualität, Achtsamkeit und bewussten Luxus.

"Unsere Gewinner verkörpern eine neue Ära des Wellbeing, ganzheitlich, nachhaltig und innovativ", so der Geschäftsführer der DACH Spa Awards©. "Jedes Haus schafft einen einzigartigen Raum, in dem Gäste sich selbst wiederfinden können. Diese Exzellenz verdient Sichtbarkeit."

Höchste Standards in der Evaluation

Die Bewertung der Häuser erfolgt durch eine unabhängige Fachjury, die jedes Spa nach klar definierten Kriterien prüft, unter anderem: Servicequalität, Nachhaltigkeit, Innovation und Spa-Exzellenz. Jedes teilnehmende Resort wird vor Ort auditiert - ein Verfahren, das die Authentizität der DACH Spa Awards© seit Jahren auszeichnet.

Die Gewinner des DACH Spa Awards© 2025

Anhand höchster Standards wählte die unabhängige Jury nun jene Häuser aus, die nach allen Kriterien mit außergewöhnlicher Qualität, Innovationsgeist und Authentizität überzeugten. Darunter finden sich renommierte Namen und aufregende Newcomer gleichermaßen.

Alle Gewinner aus 2025 finden Sie unter www.dachspaawards.de/gewinner.

Direkt buchen können Sie Ihre Auszeit bei den Gewinnern der DACH Spa Awards© im Übrigen auf wellnessnow.de - der Plattform für führende Wellnesshotels.

WellnessNow - die Plattform für führende Wellnesshotels

WellnessNow© verbindet inspirierende Wellness-Erlebnisse, Wellbeing-Trends und ausgewählte Retreats zu einem einzigen Ziel: den besten Wellnessurlaub im DACH-Raum inklusive Südtirol für anspruchsvolle Gäste greifbar zu machen. Gleichzeitig schafft WellnessNow © die perfekte Bühne für die Gewinner und Gewinnerinnen des DACH Spa Awards ©. Hier können Gäste ihre Auszeit direkt buchen - sorgfältig kuratiert und hochwertig präsentiert.

"Die DACH Spa Awards und WellnessNow schaffen gemeinsam ein Ökosystem für Qualität und Inspiration. Für Gäste, die eine rundum perfekte Auszeit vom Alltag suchen", heißt es aus der Award-Leitung.

Über die DACH Spa Awards

Die DACH Spa Awards© sind eine der führenden Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum für Wellnesshotels und Spas. Sie würdigen Exzellenz, Innovation und Nachhaltigkeit und setzen Jahr für Jahr neue Maßstäbe für Qualität und exklusive Erlebnisse im Wellness-Segment.

Die DACH Spa Awards© beenden das Jahr 2025 mit der Veröffentlichung des Rankings der Gewinner in acht Kategorien und starten gleichzeitig die Bewerbungsphase für 2026. Neu im Wettbewerb sind die Kategorien Bio-Wellness, Family Resort und Medical Wellness, die aktuelle Trends der Wellnessbranche aufgreifen und erweitern.