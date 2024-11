Sedus Stoll AG

Design to Connect: Willkommen im Rendezvous Office

Wie wird das Büro zu einem Ort des Netzwerkens und der Zusammenarbeit? Eine Frage, die sich viele Arbeitgeber und Unternehmen immer öfter stellen. Das Büro ist heute nicht einfach nur ein Ort, an den die Menschen kommen, um zu arbeiten; es ist ein Ort, an dem sie sich treffen, sich austauschen und durch Ideen Innovationen gemeinsam entwickeln können.

„Um Arbeitnehmer anzuziehen, müssen Arbeitsplätze heutzutage sowohl ästhetisch als auch funktional ansprechend sein,“ sagt Ernst Holzapfel, Marketingleiter der Sedus Stoll AG. „Die Freiheit am Arbeitsplatz bedeutet nicht mehr nur, welchen Schreibtisch man wählt. Es bezieht sich jetzt auch auf die gesamte Arbeitsumgebung, -stimmung und -zeit. Inspiriert durch Dritte Orte wie Cafés, Restaurants, Hotellobbys, Bibliotheken oder Parks erhält die Stadt nach und nach Einzug ins Büro und regt Unternehmen zur Realisierung attraktiver Räumlichkeiten mit viel Platz für unterschiedlichste Arbeitssituationen und Bedürfnisse an.“

Work Café: Dritte Orte als fester Bestandteil der modernen Arbeitskultur

Die Mischung macht`s! Nicht nur bei der Wahl der perfekten Kaffeebohnen, sondern auch beim Arbeitsplatz. Während früher Arbeitnehmer entweder im Büro oder zuhause ihren festen Arbeitsplatz hatten, rücken heute immer mehr Dritte Orte in den Fokus der modernen Arbeitskultur. Dabei sticht ein Ort aus der Masse heraus: das Work Café.

Das Work Café ist ein sozialer Ort, an dem sich Menschen vernetzen, informell zusammenarbeiten und einen gemeinsamen Ankerpunkt finden. Animiert durch den Dreiklang „Work, Learn, Create“ entwickelt es sich so zu einem integralen Bestandteil der Arbeitslandschaft. Sedus reagiert auf diese Entwicklung. Im Rahmen der neuen Markteinführungen unter dem Motto „Design to Connect – The Rendezvous Office“ werden im Winter 2024/2025 Produktlösungen vorgestellt, die eine ideale Mischung aus Entspannung, Abwechslung und Inspiration bieten.

Der se:café wooden chair & lounge chair

Bei der Gestaltung des neuen se:café wooden chair & lounge chair spielte die Historie von Sedus eine zentrale Rolle. Die lange Tradition in der Möbelfertigung, die sich durch handwerkliche Präzision und Innovationsgeist auszeichnet, war für Designer Konstantin Thomas ausschlaggebend. „Die Kombination aus Holzhandwerk und zeitgemäßem Design reflektiert die Balance zwischen historischem Erbe und zeitgenössischen Anforderungen,“ erklärt Thomas. „Durch die bewusste Wahl von klaren Linien und funktionaler Eleganz spiegelt der Stuhl die Wurzeln von Sedus wider, während er gleichzeitig in die heutige Zeit passt.“