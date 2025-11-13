LID Pressecorner

Landtechnik digitalisiert

Medienmitteilung, 13. November 2025 - Landtechnik Schweiz

Die seit 1938 vom heutigen Verband Landtechnik Schweiz herausgegebenen Fachmagazine sind nun vollständig digitalisiert und können auf der Plattform «E-Periodica» der ETH Zürich gelesen werden.

Es war ein Projekt, das bereits im Jubiläumjahr 2024 zu «100 Jahre Landtechnik Schweiz» gestartet wurde, dass man nämlich alle vom heutigen Verband Landtechnik Schweiz je herausgegebenen Fachmagazine digitalisiert und so in elektronischer Form auf einer Plattform verfügbar macht. Die ETH-Bibliothek in Zürich hat diese Arbeiten nun beendet. Die Ausgaben von «Der Traktor» (1938 bis 1955), «Der Traktor und die Landmaschine» (1956 bis 1971) sowie von «Schweizer Landtechnik» (1972 bis 2023) können nun auf der Website e-periodica.ch gelesen werden. Die seit 2024 unter dem neuen Namen des Magazins, «Landtechnik Schweiz», publizierten Ausgaben werden nun sukzessive ebenfalls auf diese allgemein zugängliche Plattform hochgeladen.

