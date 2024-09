World Conference on Creative Economy

IV. Weltkonferenz der Kreativwirtschaft gibt komplettes Programm mit Rednern vom Content-Creator Gstaad Guy bis zur Mode-Ikone Arizona Muse bekannt

Tashkent, Usbekistan (ots/PRNewswire)

Die Uzbekistan Art and Culture Development Foundation (ACDF) gibt das vollständige Programm für die 4. World Conference on Creative Economy (WCCE) bekannt und stellt eine hochkarätige Liste von Rednern aus dem In- und Ausland vor. Bei der WCCE, die vom 2. bis 4. Oktober 2024 in Taschkent stattfindet, werden über 2.000 Führungskräfte und Kreative aus über 80 Ländern zusammenkommen, um über die Zukunft der Kreativwirtschaft und die Auswirkungen neuer Technologien und KI auf die Kreativbranche zu diskutieren. In der Erkenntnis, dass die Entscheidungen, die in der Kreativwirtschaft getroffen werden, alle Menschen betreffen, hat die ACDF die Konferenz für alle zugänglich gemacht und lädt die gesamte Öffentlichkeit dazu ein, kostenlos an einem ansprechenden und spannenden Programm teilzunehmen.

Im Zeitalter der rasanten Digitalisierung befindet sich die Kreativbranche nicht nur im Wandel, sondern kann auch eine transformative Kraft für die nachhaltige Entwicklung entfalten. Die Kultur- und Kreativwirtschaft gehört zu den am schnellsten wachsenden Sektoren weltweit und erwirtschaftet jährliche Einnahmen von fast 2,3 Billionen US-Dollar weltweit, wobei Prognosen davon ausgehen, dass dieser Anteil bis 2030 auf 10 Prozent steigen wird.

Zu den Rednern gehören Gayane Umerova, Gründerin der usbekischen ACDF, Arizona Muse, Mode-Ikone, The Gstaad Guy, Content-Creator und Unternehmer, Aaron Rasmussen, Mitbegründer von Masterclass, Francesca Amfitheatrof, Künstlerische Leiterin von LVMH Watches & Jewellery, Rebeca Grynspan, UN-Generalsekretärin für Handel und Entwicklung, S.E. Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Vorsitzende von Qatar Museums, Doha Film Institute, Reach Out to Asia und Qatar Leadership Centre, Teo Yang, Gründer von Teo Yang Studio, Dr. Mariët Westermann, Direktorin und CEO der Solomon R. Guggenheim Foundation & Museum sowie 2.000 Kreative aus aller Welt.

Darüber hinaus werden im Rahmen des Programms zahlreiche usbekische Führungspersönlichkeiten aus der Kreativwirtschaft vorgestellt. Diese dynamische Mischung aus einheimischen und internationalen Rednern und Teilnehmern wird den kreativen Austausch fördern und den internationalen Gästen ermöglichen, die große Vielfalt der usbekischen Kreativwirtschaft zu erleben.

Der WCCE 2024 wird von der ACDF gemeinsam mit der Republik Indonesien, der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung und der Weltorganisation für geistiges Eigentum sowie mit den Wissenspartnern British Council, Asian Development Bank Institute und der Westminster International University in Taschkent organisiert.

