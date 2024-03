Franke Group

Erweiterung des Verwaltungsrats der Franke Holding AG

Martin Klöti neu im Verwaltungsrat der Franke Gruppe

Aarburg (ots)

Martin Klöti, ein ausgewiesener Finanzexperte mit internationaler Erfahrung im industriellen Umfeld, verstärkt per 29. Februar 2024 den Verwaltungsrat der Franke Gruppe.

An der ausserordentlichen Generalversammlung der Franke Holding AG am 29. Februar 2024 wurde Martin Klöti als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. Damit erweitert sich das Gremium auf sechs Mitglieder. Mit der Nomination von Martin Klöti verstärkt Franke den Verwaltungsrat mit einem sehr erfahrenen Finanzexperten. Martin Klöti wird auch als Vorsitzender des Audit Committee fungieren.

Martin Klöti (50) ist seit November 2023 Chief Financial Officer (CFO) bei der Artemis Group und in dieser Funktion gleichzeitig Mitglied der Konzernleitung. Zuvor arbeitete er über 20 Jahre bei der Schweiter Technologies Gruppe. Davon hatte er rund zehn Jahre die Position als CFO inne und war Mitglied der Konzernleitung. Martin Klöti ist diplomierter Wirtschaftsprüfer und eidgenössisch diplomierter Treuhänder.

Alexander Pieper, Verwaltungsratspräsident der Franke Gruppe, sagt: "Mit Martin Klöti konnten wir einen ausgewiesenen Finanzexperten mit langjähriger internationaler Erfahrung in der Industrie in den Verwaltungsrat berufen. Ausserdem ist er als CFO der Artemis Group mit Franke und seinen Geschäftsbereichen bereits bestens vertraut. Mit all diesen Kenntnissen und seiner vielseitigen Erfahrung ist er eine wertvolle Ergänzung für den Verwaltungsrat."

Franke gehört zur Artemis Group und ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von Lösungen und Ausstattungen für die Haushaltsküche sowie für die professionelle Systemgastronomie und Kaffeezubereitung. Das Unternehmen ist weltweit präsent und beschäftigt rund 8.000 Mitarbeitende in 36 Ländern. Der Nettoumsatz beträgt ungefähr 2.54 Milliarden Schweizer Franken. Erfahren Sie mehr auf franke.com.