Millennium Hotels and Resorts feiert drei Jahrzehnte im Gastgewerbe

Singapur, 5. März 2025 (ots/PRNewswire)

Die Marke feiert ihr Perlen-Jubiläum und lädt ihre Gäste ein, Gastfreundschaft auf "The Millennium Way" zu erleben.

Millennium Hotels and Resorts (MHR), ein weltweit führendes Unternehmen im Gastgewerbe mit einem Erbe preisgekrönter Exzellenz, geht in sein drittes Jahrzehnt unvergleichlicher Dienstleistungen. Anlässlich dieses Meilensteins hat die MHR die Kampagne The Millennium Way ins Leben gerufen, um Gästeerlebnisse neu zu definieren und durch ihre vielfältigen Angebote zu Reisen zu inspirieren.

"Bei der Feier zum 30-jährigen Bestehen geht es nicht nur um unsere Immobilien, sondern auch um die Menschen, die unser Unternehmen zu dem gemacht haben, was es heute ist. Unsere Gäste, Partner und Teams sind der Herzschlag unserer Marke, die eigentliche DNA, die unsere Reise vorantreibt. Ihre Loyalität, ihr Vertrauen und ihre Leidenschaft haben unser Vermächtnis geprägt, und es ist uns eine Ehre, diesen Meilenstein mit ihnen zu feiern. Der Millennium Way ist mehr als nur eine Kampagne - er ist unser Versprechen, weiterhin innovativ zu sein, Erlebnisse zu verbessern und unvergessliche Momente für unsere Gäste zu schaffen. Mit Blick auf die Zukunft sind wir inspiriert, gemeinsam zu wachsen, zu transformieren und das Gastgewerbe neu zu definieren", sagte Saurabh Prakash, Interim Chief Operating Officer & Chief Commercial Officer, MHR.

Das Millennium Way Angebot

Vom 14. Februar 2025 bis zum 31. März 2026 erhalten Gäste bis zu 20 % Ermäßigung auf die Zimmerpreise und können eine Reihe von personalisierten Vergünstigungen in Anspruch nehmen, die darauf zugeschnitten sind, den Aufenthalt in den MHR-Hotels weltweit zu verbessern. Vom kostenlosen Frühstück bis hin zu Essensgutschriften, Begrüßungsgetränken, Late-Check-Out und vielem mehr bietet jedes Haus unterschiedliche Vorteile, um allen Gästen ein lohnendes Reiseerlebnis zu ermöglichen.

Mehr bleiben, mehr verdienen mit The Millennium Way

Mitglieder von MyMillennium, dem weltweiten Treueprogramm für Gäste von MHR, haben noch mehr Gründe, sich auf ihre Reisen zu freuen. Mit The Millennium Way können Mitglieder 3.000 Bonus-MyPoints für die Buchung dieses exklusiven Tarifs bei einem Aufenthalt von drei aufeinanderfolgenden Nächten genießen. Je länger Sie bleiben, desto mehr werden Sie belohnt - sammeln Sie 9 Nächte und verdienen Sie beeindruckende 30.000 Bonus-MyPoints. Buchen Sie einfach einen beliebigen öffentlichen Tarif auf unserer Website, um diesen großzügigen Bonus freizuschalten.

Eine kulinarische Odyssee zur Entdeckung globaler Aromen

MyMillennium-Mitglieder können sich mit der neuen MHR-Kampagne A Culinary Odyssey auf eine geschmackliche Entdeckungsreise begeben und ihre Gäste zu vielfältigen kulinarischen Erlebnissen in unseren Häusern ermuntern. Genießen Sie ein Restaurant der Spitzenklasse und verdienen Sie 3.000 MyPoints (im Wert von USD$15) bei einem Mindestumsatz von USD$90 in teilnehmenden F&B-Geschäften. A Culinary Odyssey wird zunächst in Singapur eingeführt und dann schrittweise auf andere Regionen ausgedehnt.

